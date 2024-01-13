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العروبة يعزز صدارته لـ«الهواة» بالنقطة 39

1/13/2024 8:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ فريق العروبة على سجله الخالي من الهزائم ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) وتمكن من قلب تأخره بهدف أمام الحموية إلى فوز مثير 2 - 1، محافظاً على صدارته بالنقطة 39، وتقدم الحمرية بهدف يوسف الجبلي في الدقيقة 13، وتعادل سايمون باروس للعروبة بالدقيقة 33 وأحرز الحساني تامبورا هدف الفوز في الدقيقة 67.

وتغلب الظفرة على غلف اف سي في الوقت بدل الضائع بهدف افوب بينك في الدقيقة ((90+5)) ليصل برصيده إلى 31 نقطة، وتجاوز دبا الحصن ضيفه يونايتد بنتيجة 2 ـ 1 ورفع رصيده إلى 31 نقطة، ثالثاً، سجل الهدفين كل من نهيان العبدولي وبولينغ ديمبل، فيما أحرز للخاسر بابي بكاريب، وتم طرد لاعب يونايتد إبراهيم حسن.

وانتهى ديربي الفجيرة و((النواخذة)) بالتعادل السلبي، وخسر العربي على ملعبه أمام التعاون بهدف اليكساندر ميدروس ولعب العربي منذ الدقيقة 13 بعشرة لاعبين إثر طرد راشد عيسى بالبطاقة الحمراء، وفاز مسافي على سيتي بثلاثية سجلها ايمانويل ((هدفين)) لافيسا مونتياه ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، وتغلب مصفوت على الذيد 4 ـ 2، والجزيرة الحمراء على غلف يونايتد بنتيجة 3 ـ 2.

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