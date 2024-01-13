سباق النخبة في «السلم للدراجات الهوائية» اليوم

يرسم 314 دراجاً،من 42 جنسية اليوم، لوحة زاهية عن جمال الطبيعة وروعتها من سد حتا إلى محمية المرموم بدبي .

وذلك خلال مشاركتهم في سباق النخبة ضمن النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وينطلق السباق من سد حتا وسط المناظر الجبلية الخلابة ويمتد لمسافة 182 كلم وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية، أكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، ليقدم بذلك السباق لوحة جميلة عن سحر الطبيعة في دبي وجمالها اللامتناهي.

وجاءت إضافة السباق إلى روزنامة الموسم الجديد للبطولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء رائعة.

حيث سيشكل مسار السباق فرصة للمشاركين وللمشاهدين عبر قناة دبي الرياضية للتعرف عن طبيعة دبي وتضاريسها المتنوعة، التي تضم الجبال الحجرية في منطقة حتا والصحاري الرملية التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية في محمية المرموم.

وهذه المرة الثانية التي ينطلق فيها أحد سباقات البطولة من منطقة حتا، حيث سبق أن أقامت اللجنة المنظمة سباق حتا إكسبو تزامناً مع إقامة معرض إكسبو 2020 دبي خلال شهر يناير 2022.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق السباق، عبر تأمين المسار وتسجيل المشاركين حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بنظامي الفردي، والفرقي بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 دراجين.

ويتضمن مسار السباق 4 محطات للسرعة (سبرينت) بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي ومحطتين داخل منطقة السلم ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم وهي 5 و3 و2 ونقطة واحدة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط.

12 حكماً مواطناً

ويشارك 12 حكماً مواطناً في إدارة منافسات السباق بقيادة الحكم العام علي سيف اليعربي، إضافة إلى 3 حكام متدربين تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل.

وتضم النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية أربع سباقات هي سباق النخبة والسباق إلى الفضاء المخصص للهواة الرجال وسباق السلم الصحراوي المفتوح وسباق النخبة للسيدات ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024، ويبلغ مجموع جوائز البطولة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.

وتعتبر بطولة السلم للدراجات الهوائية الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الهواة من حيث تنوعها ومستويات المشاركين والجوائز المقدمة.

وتتعاون عدة جهات من شركاء النجاح في دعم البطولة والسباق، مثل: القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.

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