عبيد الخاطري بطل ماراثون اليوم الوطني للهجن

تصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في المرموم، بمشاركة كبيرة من 52 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كلم، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي.

وحقق عبيد محمد الخاطري المركز الأول في السباق على ظهر المطية ((هداد)) بزمن وقدره 21.23.47 دقيقة، وجاء مطر محمد الحميري ثانياً بفارق ثوان قليلة على ظهر المطية ((ظنون)) بزمن 21.26.10، فيما ذهب المركز الثالث إلى حميد عبدالله الهاجري على ظهر المطية ((فعال)) بزمن 21.43.30 دقيقة. وذلك بعد تنافس كبير وتقارب في التوقيت.

وتم تتويج الفائزين بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وقال بن دلموك: فخورون بتزامن السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، مع مهرجان سمو ولي عهد دبي، الفعالية المتميزة لواحد من أهم رموز التراث الوطني في الدولة، والتي تظهر مدى اهتمام سموه في استدامة الهوية الوطنية والموروث الشعبي.

وأضاف: كنا حريصين على إقامة سباقين تمهيديين للماراثون، للوقوف على جاهزية المشاركين، ولضمان تقديم مستوى يليق باسم هذا المهرجان الوطني ونتطلع أن يكون الماراثون قد حقق الأهداف المنشودة لنا في الحفاظ على هذا الموروث.

وتابع: جاءت مشاركة أبناء الوطن في الماراثون، غير مسبوقة حيث وصل العدد إلى 52 متسابقاً، وما أسعدنا هو المعدل الصغير لأعمار المشاركين، والذي أعطانا مؤشراً واضحاً أننا نسير على الخط الصحيح وفي نسق تصاعدي، وأن عشاق الهجن في ازدياد وشغف دائم لهذه الرياضة العريقة والمتأصلة في جذورنا، وسنواصل في رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة في تقديم كل الدعم لها، والاستمرار في الحفاظ عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع نادي دبي لسباقات الهجن.

سيف البطولة

وعبر عبيد محمد الخاطري عن سعادته بالفوز بسيف الماراثون اليوم الوطني للهجن، وأشار إلى أن السباقين التمهيديين اللذين سبقا الماراثون منحاه الثقة والقدرة على الفوز، وقال: كانت منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق، ولكن الـ2 كيلومتر الأخيرين وصلت إلى ذروتها، وكانت بحاجة إلى تركيز كبير، واستعمال كل ما اكتسبته من خبرات في مثل هذه اللحظات، والحمدلله قطعت خط النهاية بفارق ضئيل جداً عن المنافسين.

واعتبر صاحب المركز الثاني مطر محمد الحميري أن المشاركة في فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن هو إنجاز ووسام شرف لكل راكب هجن، وقال: ننتظر هذا المهرجان بفارغ الصبر كل عام، وفقدت المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق، ولكنها كانت تجربة جميلة، والأهم أننا قدمنا للجمهور الكبير الذي حضر سباقاً حافلاً بالندية والتحدي.

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