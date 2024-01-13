مهرجان ولي عهد دبي للهجن يشهد تتويج «حطين» بكأس الثنايا البكار المفتوح

سجلت الكبار من هجن أبناء القبائل ظهورها الأول في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال تحديات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، أمس.

وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز، بواقع رمزين مفتوحين، ومثلهما للمحليات، ورمزين لهجن الإنتاج، وحققت ((حطين)) كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، وجائزته البالغة مليوناً ونصف المليون درهم، باسم مالكها مانع علي محمد حمّاد الشامسي، بزمن 12:22:9 دقيقة، ونال ((مهند)) المملوك لمطر محمد راشد الخيال الطنيجي، بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وجائزة المليون درهم، وذلك بعد وصوله لخط النهاية في 12:22:6 دقيقة.

أما أول رموز المحليات، فقد ذهب إلى شعار سعيد جابر عبدالله محمد، الذي قدم ((الشهامة)) بطلة لكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا البكار المحليات في 12:20:5 دقيقة، ونجح ((شاهين)) المملوك لعبدالله حمد محمد ميّا العفاري في الحصول على بندقية الثنايا الجعدان المحليات، بزمن 12:25:6 دقيقة، وتألق شعار المتحدي سعيد منانه غدير اجتبي، من خلال التحدي على كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج.

والذي حققته ((تغاريد)) بتوقيت 12:19:7 دقيقة، وأبدع ((مبدع)) بألوان عبيد سعيد منانه الكتبي في آخر أشواط رموز سن الثنايا، حيث تمكن من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، بحسمه المعركة في 12:24:5 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم الفائزين برموز سن الثنايا، عقب نهاية ثامن أشواط الفترة المسائية.

تألق

وشهدت الفترة الصباحية في سابع أيام المهرجان، إقامة 16 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات، وذهبت الصدارة في أول أشواط الثنايا الصباحية إلى ((الذيبه)) بشعار كردوس الدوده سالمين العامري، والتي أهدت مالكها ناموس الثنايا البكار المحليات للإنتاج في 12:43:19 دقيقة.

وبالمقابل، ظفرت ((غلاء)) المملوكة لأحمد سعيد منانه الكتبي بقمة الثنايا البكار المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، بتوقيت 12:39:8 دقيقة، ونجح ((صفصوف)) ملك سالم ضعيف إغدير الكتبي، في التألق من خلال مشاركته في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج.

حيث تمكن من قطع مسافة السباق في 12:43:8 دقيقة، أما ((الشبابي)) فقد كان عند الموعد مع مالكه أحمد سعيد حارب بالعجيد الكتبي، ونجح في حسم معركة الثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج في رابع الأشواط، بتوقيت 12:34:0 دقيقة.

ناموس الثنايا

تعود شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ للظهور مجدداً بميدان المرموم صباح ومساء اليوم، من خلال تحديات سن الثنايا ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، في 27 شوطاً، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 في الفترة المسائية لمسافة 8 كيلومترات.

تميز

كانت الكلمة الأولى في مساء تحديات رموز الثنايا للإنتاج الفاخر، الذي تميزت به هجن سعيد بن منانه، الذي استطاع أن يغادر بكأس وبندقية الإنتاج، وأعرب المضمر المخضرم سعيد بن منانه، عن سعادته الغامرة بهذا الفوز، وقال: المنافسة كانت على أشدها، فهناك أسماء كبيرة كانت تنتظر الفوز، ولكن استطعنا تحقيق ما نصبو إليه.

وكنت واثقاً من فوز ((مبدع))، الذي حطم التوقيت من قبل في جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإن شاء الله حلالنا قادم بقوة، وهذه هي البداية هذا الموسم.

ثقة

وقال مطر محمد راشد الطنيجي، الحاصل على بندقية الثنايا المفتوح، إننا كنا على ثقة بقدرة ((مهند)) على التفوق من خلال عطائه الجيد في السباقات الماضية، وما حققه من إنجازات سابقة، حيث كان وصيفاً للرمز، واليوم كنت واثقاً منه، وحقق ما كنا نصبو إليه.

وأكد مانع علي بن حماد الشامسي، الحائز على كأس الثنايا، بفوز ((حطين)) المنحدر من سلالة الابن بن خريده، أن جميع الشعارات كانت قادمة للحصول على هذا الرمز، وقال: كل الحلال كان في مستوى واحد، ولكن بفضل الله كان مستوى حلالنا مميزاً في المهرجانات السابقة في هذا الموسم، ونجحنا في تحقيق الكثير من الرموز، وجاهزون لما تبقى من تحديات الموسم.

سعادة

أعرب غانم سعيد العويسي عن سعادته بالفوز بكأس الثنايا المحليات، عن طريق ((الشهامة))، التي أضافت الرمز الثالث لهم في هذا المهرجان، وقال: إن مالك الشعار سعيد جابر، حريص كل الحرص على دعم العزبة بالسبوق، وقال: الحمدلله الذي بفضله تمكنا من تحقيق الرمز الغالي عن جدارة واستحقاق، والقادم أفضل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز