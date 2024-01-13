«الأبيض» يواجه هونغ كونغ في بداية مشواره بكأس آسيا الليلة

يستهل منتخبنا الوطني مشواره في كأس آسيا لكرة القدم في السادسة والنصف من مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات)) بمواجهة منتخب هونغ كونغ، باستاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تشهد مواجهة منتخبي فلسطين وإيران باستاد المدينة التعليمية في التاسعة والنصف مساءً. ويتطلع ((الأبيض))، إلى عبور ضربة البداية بنجاح.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخبنا ، حسن حمزة حارس شباب الأهلي، لقائمة ((الأبيض)) بدلاً من خالد توحيد الذي تعرض للإصابة ويحتاج إلى العلاج.

فيما استعد الفريق بشكل جيد لمشاركته 11، بالبطولة القارية والسادسة على التوالي، من خلال معسكر أبوظبي، وتخلله تجربتان وديتان، وفاز على قيرغيزستان، وخسر أمام منتخب عمان، وفي المقابل، خاض منتخب هونغ كونغ، 3 تجارب ودية، وفاز على الصين وخسر من منتخبي طاجيكستان والسعودية.

المواجهة الأولى

وستكون مواجهة الليلة، هي الأولى بين منتخبنا وهونغ كونغ على صعيد بطولات كأس آسيا، ويتوقع أن يعتمد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، على اللعب بطريقة 4 - 4 - 2، برغبة قوية لحسم المواجهة مبكراً، وتجنب أي مفاجآت. وتبدو ترشيحات منتخبنا للفوز الليلة أقوى على الورق، مع وجود 5 عوامل ترجح كفته، ترفع سقف طموحات لاعبينا.

1. تفوق تاريخي

والأول هو التفوق التاريخي الكبير بتحقيق منتخبنا الفوز في مواجهاته الثلاث السابقة، وتسجيله 12 هدفاً، مقابل هدف وحيد لهونغ كونغ، إذ كان الفوز الأول بنتيجة 4 - 1، في مواجهة ودية في سبتمبر 2003.

وكان الفوزان الثاني والثالث بنتيجة واحدة 4-0 يومي 15 أكتوبر و15 نوفمبر 2015، في تصفيات كأس العالم في روسيا 2018، وإضافة إلى ذلك، فإن منتخبنا شارك 10 مرات في كأس آسيا، وحقق الوصافة في 1996، وخرج من قبل نهائي 2015 و2019.

ولعب منتخبنا في البطولة 44 مباراة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل 11 وخسر 18 مباراة، وسجل 41 هدفاً، ودخل مرماه 59 هدفاً.

بينما شاركت هونغ كونغ، في كأس آسيا أعوام 1956 و1964 و1968، وأفضل نتائجها، المركز الثالث في 1956، عندما استضافت البطولة بمشاركة 4 منتخبات، وتعادلت طوال تاريخها في البطولة القارية، في 3 مباريات، وخسرت 7 مباريات، وسجلت 9 أهداف، واستقبلت شباكها 23 هدفاً.

2. التهديف

يرفع عامل التفوق الثاني من سقف توقعات فوز ((الأبيض)) الليلة، في ظل قيادة الهداف المتميز علي مبخوت لخط الهجوم، وامتلاكه 9 أهداف في مشواره مع منتخبنا في كأس آسيا، عندما سجل 5 أهداف في 2015، و4 أهداف في 2019، إلى جانب تفرده بكونه الهداف التاريخي للكرة الإماراتية بتسجيله 85 هدفاً في 114 مباراة مع المنتخب.

والهداف التاريخي للدوري بتسجيله 216 هدفاً في 289 مباراة مع نادي الجزيرة، ويقابله المهاجم البرازيلي المولد إيفرتون كامارغ، الذي لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع منتخب هونغ كونغ، ولكنه نجح بتسجيل هدف في كل مباراة.

3. تصنيف ((فيفا))

ويرجح العامل الثالث، وهو تصنيف ((فيفا))، من كفة ((الأبيض))، إذ تحتل الإمارات الترتيب 69، بينما تحتل هونغ كونغ الترتيب 150 على العالم، ورغم أن البعض يرى أن هذا العامل لن يكون مؤثراً بدرجة كبيرة ، إلا أنه يبقى دليلاً على فوارق الإمكانات بين المنتخبين.

4. خبرة فنية

العامل الرابع، هو فارق الخبرة الفنية الكبير بين مدربي المنتخبين، مع نجاح باولو بينتو في تحقيق 6 انتصارات مع ((الأبيض)) منذ توليه المسؤولية في يوليو الماضي، إلى جانب خبرة آسيوية كبيرة بقيادته السابقة لمنتخب كوريا الجنوبية إلى كأس العالم 2018.

وربع نهائي كأس آسيا 2019، وثمن نهائي مونديال 2022، وقبلها الوصول مع منتخب البرتغال إلى مونديال 2014، بينما تقتصر خبرة النرويجي يورن أندرسون في تدريب المنتخبات مع هونغ كونغ منذ 2021، وقبلها تدريب كوريا الشمالية من 2016 إلى 2018. مجدداً.

5. طموح الشباب

والعامل الخامس ، هو طموح الشباب من لاعبي منتخبنا ، بعدما قام بينتو، بتجديد دماء ((الأبيض))، والاستعانة بمجموعة كبيرة من الشباب الساعين إلى كتابة تاريخ جديد لمنتخبنا.

خالد عيسى: المباراة الأولى مهمة







توجه خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني، بالشكر إلى دولة قطر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وشكر القائمين على بطولة كأس آسيا لكرة القدم لحسن التنظيم.

متمنياً أن يقدم ((الأبيض)) صورة مشرفة عن الكرة الإماراتية، وتحقيق نتائج جيدة وقال: المباراة الأولى في أي بطولة، مهمة، ونحن نحترم كل المنافسين وكامل التركيز منصب على مباراة هونغ كونغ ، لأن الفوز سيمنح الفريق فرصة للمضي قدماً في البطولة.

وأضاف: نمتلك عناصر شابة بعضها يخوض بطولة كأس آسيا للمرة الأولى، وسنكون داعمين لهم.

وتمنى خالد عيسى حضور جماهير المنتخب بأعداد كبيرة في مباراة اليوم، وبقية المباريات، مشيراً إلى أن المساندة الجماهيرية تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ياسر سالم: نحترم كل المنتخبات



أكد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن جميع لاعبي المنتخب حريصون على تقديم كل ما يملكون في المباراة الافتتاحية أمام هونغ كونغ الليلة، والتي تعد الأهم في مشوار ((الأبيض)) في بطولة كأس آسيا.

وأكد الاحترام الكامل لكل المنتخبات، وعدم الاستهانة بأي منافس، لأن الجميع حضر إلى الدوحة من أجل المنافسة، ومواصلة المشوار والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقال: تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار أمر مهم لكل المنتخبات، ويدرك لاعبونا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن جماهير الكرة الإماراتية تترقب مشاركة المنتخب، والأمل يحدوها في وصول ((الأبيض)) إلى مرحلة متقدمة، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بكل قوة.

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