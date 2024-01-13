«الأسمر» يقتنص الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

فاز الصقر((الأسمر)) لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ 11 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 600 صقار، و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وحسم ((الأسمر)) الفوز بفارق بسيط في شوط الرمز، بعد منافسة قوية مع ((S02)) لحمد سلطان العرياني، وجاء ثالثاً ((مبهر)) لسلطان علي مصبح النيادي.

وتصدر ((X)) لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري، منافسات شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً ((الخضر)) لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، وثالثاً ((كروز)) لسالم غانم الزحمي.

وحصد ((19)) لغانم علي بن حمودة، لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً ((51)) لمبارك سالم المرر، وثالثاً ((A09)) لعلي سعيد سهيل حارب العميمي.

وظفر ((نوماس)) لسلطان راشد آل مانع المنصوري بلقب الشوط الأول للتلواح للجير شاهين - جرناس فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً ((سويد)) لأحمد محمد جمعة بتال المرر، وثالثاً ((مرعب)) لفرج علي المهري المزروعي.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بإقامة شوط التلواح الثاني للجير شاهين - جرناس، الذي شهد تتويج الصقر ((11)) لعبد الله راشد المنصوري، وجاء ثانياً ((S45)) لراشد سهيل المري، وثالثاً ((عقاب)) لغدير محمد غدير المنصوري.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة 5 أشواط للعامة ملاك، منها شوط الرمز للجير قرموشة - فرخ، وشوطان لمنافستي التلواح لنفس الفئة، والجير قرموشة - جرناس.

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