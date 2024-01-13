الثبات قبل الفنيات

معلوم أن المباراة الأولى في مباريات البطولات المجمعة تحديداً يكون لها أهمية خاصة في مشوار أي منتخب مهما كان مستواه.

المدربون الأجانب يطلقون عليها دائماً مصطلح ((الكي ماتش))، أي المباراة المفتاح، وهذا المصطلح تراه في محله، فالفوز فيها من شأنه أن يفتح الطريق لمواصلة المشوار بنجاح.

ولأنها المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني اليوم في كأس آسيا أمام منتخب هونغ كونغ، فإننا ندعو له بالتوفيق، ونستشعر الآمال، لكي يبدأ المشوار الطويل والصعب بالفوز، فالفوز كفيل بإعطاء دفعة معنوية هي بالتأكيد مطلوبة ولها أهميتها في رحلة الهدف المبدئي وهو التأهل للمرحلة الثانية، ثم يكون بعد ذلك لكل حدث حديث.

وكلنا يدرك بالطبع أن الثبات ورباطة الجأش تسبق الفنيات في مثل هذه المباريات الأولى. نحن لا يهمنا الآن الحديث عن مستوى الفريق المنافس، قدر ما يهمنا الحديث عن منتخبنا، فنحن نريده شجاعاً مملوءاً بالحماسة والروح العالية والرغبة القوية في تحقيق الانتصار. هذه الصفات الإرادية هي التي توجد الأداء الذي نبحث عنه وهي التي تولد الانتصار الذي نريده.

كثيرة هي الآراء التي ترشح الفريق البطل، وكلها يسير في اتجاه غير عربي، رغم كثرة الفرق العربية المشاركة، المنتخب الياباني بما يملكه من الرصيد الأعلى هو المرشح الأقوى لكل الاعتبارات، سواء أكانت بطولاته الأربع في الماضي أم في مستواه الحالي الخيالي الذي يفوز فيه بنتائج كبيرة على كل من يلاقيه، وليس هذا بغريب، فهو الأعلى في قيمة لاعبيه التسويقية وعدد لاعبيه المحترفين في أوروبا والذي فاق الـ 14 لاعباً. ورغم كل شيء، فالبطولة تفتح ذراعيها له ولغيره، فكثيرة هي المرات التي يولد فيها البطل من رحم البطولة دونما ترشيحات مسبقة.

آخر الكلام

((الأبيض)) ليس مرشحاً مثل كل المنتخبات العربية، لكن من يدري، نحن نريد أولاً أن نفوز اليوم ونظهر بصورة نجبر فيها الآخرين على التوقف عندنا والحديث عنا، نعم لا نريد الآن سوى الصعود لدور الـ 16، ومن بعدها دعونا ننظر إلى نقطة أخرى ربما يراها الآخرون بعيدة ونراها قريبة.