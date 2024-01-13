ليس هناك مسافر سيئ!

ماذا تفعل في السفر؟ كيف تقضي أيام سفرك؟ أين تذهب أثناء سفرك لأي دولة؟ ما هو الوقت الألطف بالنسبة لك وأنت مسافر؟

هناك فضول وراء كل سؤال من هذه الأسئلة، هذا الفضول يستثيره ويستفيد من إشعاله آلاف الحسابات التي تتربح من وسائل التواصل، فتتحول أخبار وصور الأسفار فيها إلى مادة مغرية للمتابعين والفضوليين وأصحاب الأسئلة الكثيرة!

وقد منحت وسائل التواصل للجميع فرصة لم تتح لكبار الرحالة والمستكشفين قبلهم، لذلك فإن موضوع الاستعراض أمام الآخرين يحتاج للكثير من الحذر!

لماذا هذه الأسئلة إذن؟ من المؤكد أنه ليس من إجابة واحدة وحيدة لهذه الأسئلة، وإنما هناك إجابات تتفرع وتتنوع وتختلف من شخص لآخر بحسب تجربة كل شخص، فما أفعله أنا في سفري قد لا تفعله أنت، والأمكنة التي تجتذب اهتمامي قد لا تخطر ببال شخص آخر، أما تمضية الوقت فأمر نسبي في لطفه وطريقة استمتاعنا به واستفادتنا منه، هذا كله صحيح ووارد، لكنني أظن كذلك أن الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة، إنما يخفون معاني أكبر خلفها!

من المعروف أن هناك مسافرين ورحالة يعتبرون أن خياراتهم هي التي تجعل من السفر مثالياً ومن المسافر جيداً، خاصة إذا سافروا إلى البلدان نفسها، وزاروا الأمكنة ذاتها، وترددوا على مطاعمهم ومقاهيهم التي يختارونها بعناية، لذلك هم يحرصون على أن يذكروا أسماء كل مقهى وكل مطعم وكل زقاق وكل دكان حلويات.. وتلك خدمة جليلة بلا شك، لكنها لا تراعي اختلافات البشر، وديمقراطية الرغبات، والاحتياجات، والأعمار.. التي لا تعترف بوجود مسافر جيد وآخر سيئ!!

إن هذا الذي يحرص البعض على أن يمارسوه في السفر، يصدرونه للآخرين عبر مواقعهم وصفحاتهم في السوشال ميديا باعتباره هو النموذج الذي يجب أن يتبع ليكونوا مسافرين جيدين، وإلا فإن تمضية الوقت في التسكع والتسوق والجلوس ساعات في مقهاك البسيط تتابع حركة الشارع والعابرات والعابرين، لن يجعل سفرك ممتعاً، بالرغم من أنك ربما تكون أكثر ابتهاجاً منهم في تلك اللحظة، لكن لا عليك، فكل ذلك الاستعراض مجرد دعاية مدفوعة الثمن!!