نصيحة مهاجراني

من بين المدعوين في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً بالدوحة العشرات من الشخصيات والإداريين والنجوم والمدربين، وتواجد معي أمس مدربنا القدير حشمت مهاجراني صاحب الذكريات والإنجازات مع الكرة الإماراتية.

حيث قاد المنتخب خلال المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا السابعة بالكويت ودورة الصداقة الودية، ودورة مارديكا وكأس الخليج العربي والعديد من بطولات الشباب القارية والعربية، والرجل له تجربة ناجحة بكل المقاييس، ومقدر من الجميع، فالكل في الدوحة يتذكر إنجازاته فهو آخر من قاد إيران لكأس آسيا عام 1976 خلال فترته الذهبية.

ووجه حشمت مهاجراني نصيحة للاعبي منتخبنا قائلاً: الأيام الحلوة في كرة القدم لن تأتي إلا بتعب وجهد، والحمدلله تتمتع الإمارات بوجود المرافق والمنشآت والأکاديمیات، ودوري للمحترفين یساعد المنتخب، وحالياً فإن المدرب واللاعبين يعرفون الطريق، ويعلمون في أي بطولة نشارك، وعلینا أن یكون لدينا هدف محدد نسیر إلیه معاً، نحتاج أن نكون متضامنين ونستفید من قدراتنا للوصول إلی النجاح، لكي نسعد الجماهير.

وواجبنا أن نكون جاهزین لتنفيذ خطة النجاح التي تعد مسؤولية الجميع، وأنصح أبنائي بألا يخافوا من المنافسين، فلديهم الإمكانيات لصنع مفاجأة جميلة للجماهير، وأقول لكل لاعب: ((أكمل المشوار بقوة واسمع صوت قلبك لأنه یكون صادقاً))، وبعض اللاعبین یرون في المنام أنهم ناجحون، أما البعض فلم یناموا حتی یصلوا إلی النجاح.

فإذا تعرفت علی قدراتك الحقیقیة فلن تستسلم في المباراة أبداً، فالنجاح في كرة القدم یأتي من قدراتك، واسم الوطن الذي تحمله على فانيلة المنتخب، وتذکروا أنكم أبناء هذه الأرض الطيبة الإمارات، واحدة من أفضل دول العالم بدعم القيادة، وعليكم الاستفادة من قدراتكم للنجاح في العرس الآسيوي.