هجوم روسي صاروخي كثيف على الأراضي الأوكرانية

أكدت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، تعرض البلاد لهجوم صاروخي روسي مكثف في الساعات الأولى من الصباح، وقالت إن موسكو أطلقت بعضاً من صواريخها الفرط صوتية.

فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية صواريخ روسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمسؤولين محليين من الأقاليم. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان تم ضرب أي أهداف، كما قدم المسؤولون معلومات أقل بكثير من المعتاد بخصوص الهجوم.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية خلال الهجوم، من أن روسيا أطلقت صواريخ ((كينجال))، وهو ربما أصعب صاروخ روسي تقليدي يتم إسقاطه، إذ يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات.

ونشرت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية صورة لحفرة كبيرة أحدثها صاروخ تم إسقاطه، وكتبت الشرطة ((نتيجة لسقوط شظايا صاروخ معاد، تضررت عدة منازل خاصة ومبانٍ غير سكنية، وتهدم مبنى واحد)). وطبقاً للسلطات الأوكرانية، أطلقت روسيا 40 صاروخاً ومسيّرة على مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية نفذت هجومها بمجموعة واسعة من الأسلحة بينها صواريخ ((كروز))، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات. ونوّه سلاح الجو الأوكراني بأن ((أكثر من 20 مقذوفة)) فشلت في بلوغ أهدافها ((بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية)).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، عبر حديث تلفزيوني بشأن المقذوفات: ((إما أنها سقطت في الحقول، أو انفجرت في الهواء، أو طالتها وسائل الحرب الإلكترونية لقواتنا الدفاعية)).

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية، إن هجوماً صاروخياً في منطقة سومي، شمال شرقي البلاد، أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضراراً بـ26 مبنى.

وقال حاكم منطقة تشيرنيغيف، فياتشيسلاف تشاوس، إن ((هناك أضراراً)) في جزئها الشمالي. وأفاد حاكم منطقة بولتافا، فيليب برونين، بأن صاروخاً لم ينفجر سقط في الفناء الخلفي لمنزل سكني في المنطقة. أما الجيش الروسي، فأعلن أنه ضرب مصانع أسلحة في أوكرانيا، مؤكداً أنه أصاب ((كل)) أهدافه في سلسلة من الضربات على منشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطة يومية: ((نفذت قوات الاتحاد الروسي المسلحة هذا الصباح (أمس) مجموعة ضربات على منشآت تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني)). وأوضحت أن الضربات استهدفت أماكن لإنتاج القذائف والبارود والمسيّرات، وأضافت إن ((كل المنشآت المخصصة لذلك تعرضت للقصف)).

وتتعرض أوكرانيا لقصف روسي متكرر وعنيف، منذ أن بدأت موسكو الحرب، قبل حوالي عامين. من جانبها، ردت أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على مناطق روسية، لدرجة أن بولندا، المجاورة لأوكرانيا، فعّلت أنظمة دفاعها الجوي لفترة وجيزة، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز