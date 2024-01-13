مسؤول فرنسي: أمريكا سترفض دعم أوكرانيا

رجح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن ترفض الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة أخرى لكييف، بسبب مشكلات تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.

وقال فيليبو عبر حسابه على ((إكس)): ((هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!)).

وأضاف فيليبو: إن الأسلحة الأمريكية مفقودة في أوكرانيا، وهذا يجب أن يدفع فرنسا أيضاً إلى التخلي عن دعمها لنظام كييف.

وأردف، قائلاً: ((ابتداء من يونيو 2023، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10 آلاف صاروخ ((جافلن))، مضاداً للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز ((ستينغر))، ونحو 750 مسيّرة، و430 صاروخاً جو-جو متوسط ​​المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية، لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60 % من هذه الأسلحة!)).

وقال مفتش وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت ستورتش، الأسبوع الماضي، في تقرير، إن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ووفقاً له، فإن الأسلحة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار من إجمالي العرض البالغ 1.699 مليار دولار، لا تزال مجهولة المصير.

وبحسب صحيفة ((بوليتيكو))، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، ما يعترف به على المستوى العام، بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا، تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

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