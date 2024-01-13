غارات جوية تركية على مواقع لـ«العمال الكردستاني»

أفادت وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، أمس، بأن غارات نفذها سلاح الجو التركي، دمرت نحو 29 موقعاً، في كل من العراق، وشمالي سوريا، يشتبه بتبعيتها لحزب العمال الكردستاني ((بي كيه كيه))، المحظور في تركيا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنها ((حيدت)) 45 مسلحاً في شمال العراق (تستخدم تركيا كلمة تحييد للإشارة إلى المسلحين الذين تقتلهم أو تأسرهم القوات التركية)، وأضافت ((الدفاع التركية)) أن حملة جوية، مدعومة بالمدفعية، استهدفت ملاجئ ومنشآت النفط. وأصدرت الوزارة هذه البيانات على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)).

يأتي ذلك، في أعقاب اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني، مساء أول من أمس، أسفرت عن مقتل 9 جنود أتراك شمالي العراق. فيما أصيب 4 جنود على الأقل، بعدما استهدف حزب العمال الكردستاني قاعدة عسكرية تركية، طبقاً لما أعلنته أنقرة.

جدير بالذكر، أن القوات التركية تشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق تستهدف حزب العمال الكردستاني.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني ((بي كيه كيه)) في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون، وعسكريون أتراك) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

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