قائد «الدعم السريع»: سأحضر قمة «إيغاد» في أوغندا

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، أمس، تلبيته دعوة للمشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية والأربعين لمجلس رؤساء وحكومات دول الهيئة الحكومية للتنمية ((إيغاد))، في 18 يناير الجاري، مدينة عنتيبي بأوغندا.

وكتب ((حميدتي))، في حسابه على ((إكس)) أمس: ((اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة، وللأبد، الحروب في السودان عامة، وحرب الخامس عشر من أبريل (الماضي) خاصة، أكدت اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة في دورة ((إيغاد)))).

وأضاف: ((إننا في قوات الدعم السريع، نجدد التزامنا بوضع حد لمعاناة السودانيين الناجمة عن هذه الحرب والحروب الأخرى، الدائرة منذ سنوات بأطراف السودان، لينعم كل السودانيين بالسلام الدائم حقاً، والأمن والاستقرار، والتنمية والعدالة والحرية والديمقراطية، والمساهمة في حفظ وصون الأمن والسلم في الإقليم والعالم)).

لقاء ثنائي

في الأثناء، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان ((تقدم))، إن وفداً منها بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، سيلتقي قائد قوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في بيان، إن التواصل مستمر مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان اللقاء مع الجيش.

وكان حمدوك وجّه رسالتين، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، ((حميدتي))، يطلب منهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور حول السُبل الكفيلة بوقف الحرب في السودان.

ورحب ((حميدتي)) بدعوة حمدوك، وقال في بيان على ((إكس)): ((تلقيت خطاباً من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) عبدالله حمدوك، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل، لمناقشة قضايا وقف الحرب، ومعالجة آثارها)).

رصد وإحصاء

إلى ذلك، قتل 33 مدنياً على الأقل، في الخرطوم، قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة جنوب شرقي العاصمة، وفق ما أفادت منظمة ((محامو الطوارئ)) المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين. وأعلنت المجموعة أن 10 مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوباً.

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية ((مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث - أكليد)).

وطبقاً للأمم المتحدة، أدت الحرب في السودان إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، بينهم 3.5 ملايين طفل، بحسب ما أفادت رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف)) في السودان، مانديب أوبريان.

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