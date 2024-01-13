مقتل 4 فلسطينيين في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون اقتحام مستوطنة في الضفة الغربية أثناء ليل الجمعة السبت وفق الرواية الإسرائيلية في حين وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن اثنين من بين القتلى يبلغان من العمر 16 عاماً، ويبلغ الثالث 19 عاماً.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جندياً أصيب في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين أثناء اختراقهم السياج الخارجي لمستوطنة أدورا القريبة من مدينة الخليل الفلسطينية.

وفي حادث منفصل، لقي شاب فلسطيني يبلغ 19 عاماً حتفه بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، بحسب ((وفا)).

واعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، ستة فلسطينيين من وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن الاعتقالات شملت طفلاً (17 عاماً)، وأربعة أشقاء بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً واستولت على دراجته النارية بعد دهم وتفتيش منزله، كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى وفتشتها في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

وتصاعدت أعمال العنف بالضفة الغربية في ظل المداهمات الإسرائيلية والاشتباكات المتكررة. وكان العنف في الضفة الغربية يشهد تصاعداً بالفعل قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.

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