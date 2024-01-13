عروسان فلسطينيان يتحديان الحرب بحفل زفاف

وسط الزغاريد وفي مدرسة تعج بالنازحين في رفح، عقد مصطفى وأفنان قرانهما محاطان بالأطفال والأقارب، تأكيداً لإرادة الحياة على الرغم من الحرب والدمار والموت في غزة.

أفنان البالغة من العمر 17 عاماً ارتدت ثوباً فلسطينياً أبيض مطرزاً بالأحمر، بمناسبة زواجها من مصطفى ابن الـ 26 عاماً، وقد ارتدى سترة سوداء بلا أكمام وبنطال جينز.

مراسم الزفاف جرت على نحو لم يخطر في بال العريسين في فصل دراسي تكدست فيه الملابس، في مدرسة تابعة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

حب الحياة

يقول أيمن شملخ، عم العريس: ((طُلب منا أن نُخلي منازلنا عندما طالت الضربات الأولى مدينة غزة. حدث ذلك قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في 27 أكتوبر وهدفها المعلن القضاء على حماس وتحرير الأسرى المحتجزين في غزة)).

ويضيف: ((جئنا إلى رفح، في جنوب القطاع على الحدود مع مصر هرباً من القتال الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، على غرار عدد كبير من النازحين الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 1.9 مليون شخص من أصل سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة)).

وتابع: ((استقرينا في المدارس والخيام. دُمر المنزل الذي كان من المفترض أن يسكنه العروسان، ومع استمرار الحرب وجدنا أن من الأفضل لهما أن يتزوجا)).

تجهيزات

وأشار محمد جبريل، والد العروس، إلى أن ((التجهيزات المعتادة لحفل الزفاف غير متوفرة)) ولا يمكن إقامة عرس تقليدي لكن الملابس متوفرة وإن كانت ((نادرة وباهظة الثمن)).

تمكنت أفنان من الحصول على بعض الملابس، بالإضافة إلى قليل من مستحضرات التجميل وأحمر الشفاه. وبدت زينتها متناقضة مع مشاهد الحرمان والجوع وبرك الماء التي خلفها المطر والمراحيض التي يضطر مئات الأشخاص لتقاسمها.

وتحت أنظار حشد تجمع في باحة المدرسة وممراتها، ركب الزوجان سيارة سوداء توجهت بهما إلى الخيمة التي سيقيمان فيها. وقال والد العروس ((نحن شعب يحب الحياة رغم الموت والقتل والدمار)).

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