مدنيون يتقاسمون سبل العيش الشحيحة

مع دخول الحرب على قطاع غزة المحاصر يومها المئة، تتواصل معاناة السكان بشتى صورها، بما فيها الصحية.

في مستشفى النجار في رفح، يحاول السكان التعرف على أحبائهم الذين مددوا على الأرض. وأمام صف الجثث، يعانق رجل بقايا طفل صغير ملفوف بملاءة بيضاء.

يقول أبو سيف الذي نزح ((ثلاث أو أربع مرات)) منذ بداية النزاع، إن ذلك ((يحدث في منطقة تعتبرها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة آمنة)).

ويرفع بسام عرفة الذي نزح من مخيم البريج وسط القطاع الساحلي، صورة طفلة على شاشة هاتفه قائلاً ((هذه الطفلة الصغيرة ماذا فعلت لهم؟ ماتت جائعة وهي تحمل كسرة خبز)).

وفي خانيونس، قالت نبيلة أبو زيد (40 عاماً) وهي ربة منزل إن ((الليلة كانت صعبة جداً أمضيناها مكدسين مع مئات النازحين في أروقة قسم الولادة)) في مستشفى النصر. وأوضحت أن الأمطار والبرد في المنطقة جعلت الحياة اليومية أصعب لعائلتها التي نصبت خيمة في ساحة المستشفى. وتساءلت ((إلى أين نذهب؟))

منظومة منهارة

وقال عدد من الأطباء في مستشفى ناصر إنهم يعانون في ظل نظام الرعاية الصحية ((المنهار)) حالياً. وأظهرت لقطات بعض المرضى مستلقين على نقالات موضوعة أرضاً داخل ممرات المستشفى وأطباء يستخدمون كشافات هواتفهم لفحص عيون المرضى.

وقال الطبيب محمد القدرة ((كمنظومة صحية منهارة جداً... أغلب الأدوات داخل الرعاية مش موجودة... لا يوجد أسرة، لا يوجد علاجات، يعني معظم الأدوية الموجودة داخل الطوارئ لا تغطي احتياج أي مريض. أصبحنا الآن بسبب عدم وجود الأدوية.. هذا الدواء له بديل مالوش بديل هذا متوفر هذا مش متوفر)).

تقاسم العيش

ويتقاسم الكثير من النازحين أجنحة المستشفيات. وقال محمود جابر، وهو نازح من غزة ((ما فيش علاجات، وبنتوجه للإدارة والاستقبال بيقولك ما فيش أدوية. الوضع مأساوي جداً ومش قادرين يعني إحنا مرميين في البرد والهوا)). ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وقال محمود سلامة وهو صحافي فلسطيني مستقل كان يتفقد مدينة بعد انسحاب الدبابات الإسرائيلية ((كانت إحدى مدن غزة الجميلة قبل الحرب، وكان يعيش بها الآلاف، لكنها الآن مدمرة... الواقع أصعب من الصورة)).

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