انتخابات 2024.. نُذر متغيرات جذرية في مسار العلاقات الدولية

ينتظر العالم في العام الجاري 2024 مجموعة من المتغيرات الجذرية المحتملة على الصعيد السياسي في عديد من الدول، بما لها من انعكاسات إقليمية ودولية مباشرة وغير مباشرة، ذلك مع انتخابات مرتقبة في أكثر من 50 دولة (تُشكل مجتمعة ما يصل إلى 60 % من حجم الناتج العالمي، بأكثر من ملياري ناخب.

تتفاوت تلك الانتخابات في سخونتها ما بين دولة وأخرى؛ فبينما تبدو محسومة ونتائجها متوقعة في بعض البلدان (روسيا على سبيل المثال)، فإن معارك انتخابية منتظرة حامية الوطيس تحبس الأنفاس في دول أخرى. ستكون النتائج في بعض الحالات ذات أهمية ليس فقط للبلد المعني ولكن لجيرانه أيضاً، وفي حالة واحدة على الأقل يمكن أن تكون النتائج ذات أهمية لمستقبل النظام العالمي كما نعرفه (هي حالة الانتخابات الأمريكية).

يُمكن لنتائج تلك الانتخابات جميعها أن تُعيد تشكيل السياسات الدولية إزاء عديد من الملفات المفتوحة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وأيضاً التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن متغيرات محتملة في تركيبة العلاقات الدولية بناءً على واقع جديد يُمكن أن ترسمه تلك النتائج، لا سيما فيما يخص الانتخابات الأمريكية وحرب تكسير العظام بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفي ظل ما تكشفه استطلاعات الرأي بشأن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المحطة الأبرز

تُشكل الانتخابات الأمريكية المحطة الأبرز والأكثر تأثيراً في تداعياتها (الوطنية والدولية) في قطار انتخابات العام 2024، لما قد تسفر عنه من تحوّلات جوهرية في السياسات الأمريكية حيال القضايا الدولية، لا سيما حال السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بخوض الانتخابات المقبلة وتحقيقه الفوز فيها على نحو يدفع إلى حد كبير بتحول شبه كامل في مواقف أمريكية بشأن عدد من القضايا الدولية. وبخلاف الانتخابات الأمريكية، فإن من بين أهم الانتخابات التي ينتظرها العالم في 2024 وتحظى باهتمام واسع: الانتخابات في تايوان، وكذلك الانتخابات في كل من الهند و المكسيك وباكستان وانتخابات البرلمان الأوروبي.

تعزز تلك الانتخابات المرتقبة في 2024 في مجملها من حالة السيولة السياسية التي يشهدها العالم، في وقت يموج فيه بجملة من التطورات الجيوسياسية العميقة التي سجلها العام 2023 على نحو متسارع بعديد من المحاور حول العالم.

تلك الانتخابات تنذر بمزيد من التقلبات التي تنتظر العالم، ذلك أنه يمكن لها أن تصاحبها تداعيات عميقة وطويلة الأمد.

عدد غير مسبوق

ويقول الأكاديمي الأمريكي أستاذ العلاقات الدولية في كلية هاملتون في نيويورك، ألان كفروني، في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) إن ((العالم سيشهد عدداً غير مسبوق من الانتخابات في العام 2024. وفيما يتعلق بمعظمها سيكون التأثير وطنياً إلى حد كبير.. فمن المحتمل أن يسود مودي (رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي) في الهند، ومن المحتمل أن يسجل اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي (في شهر يونيو). ويضيف الأكاديمي الأمريكي إنه: ((من غير المرجح أيضاً أن تؤثر الانتخابات الروسية في شهر مارس المقبل في حد ذاتها على التطورات الجيوسياسية؛ فلقد تم استبعاد المرشحين المناهضين للحرب من صناديق الاقتراع على الرغم من الخسائر الفادحة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يتمتع بدعم كبير من الشعب الروسي.. كما أن النظرة الاستراتيجية لروسيا وعلاقاتها مع الولايات المتحدة سوف تظل تعكس أولاً وقبل كل شيء البنية الأمنية الأوروبية وليس المخاوف الداخلية)).

الانتخابات الأمريكية

على النقيض من ذلك ((يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي الانتخابات الأمريكية إلى زعزعة الاستقرار على المستوى الوطني، في حالة فوز ترامب، وعلى المستوى الدولي أيضاً)).

يواجه ترامب عديداً من المحاكمات الجنائية على مستوى ولاية جورجيا والمستوى الفيدرالي. ومع ذلك، فقد عملت لوائح الاتهام هذه على تعزيز دعمه بين قاعدته اليمينية ((MAGA))، التي ستنفجر بالغضب تجاه أي إدانة، ناهيك عن السجن.

في الوقت نفسه، يفقد الرئيس الحالي جو بايدن، الدعم بشكل مطرد، ليس أقله من داخل قاعدته الديمقراطية الأصغر سناً، والتي كانت ضرورية لفوزه في العام 2020 ولكنها تعارض دعمه غير المشروط لرد إسرائيل غير المتناسب على نطاق واسع في غزة، بحسب الأكاديمي الأمريكي.

ويضيف كفروني في معرض تحليله للمشهد قائلاً: ستكون الانتخابات في حد ذاتها فوضوية، ما يزيد من احتمالات عدم الاستقرار السياسي الداخلي وربما العنف.

تقلبات مستمرة

وفي توقعات كبار مسؤولي المخاطر، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقلبات المستمرة في العلاقات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الاقتصادات الكبرى هي الأكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.

وبحسب المنتدى، فإن هذا ليس مفاجئاً نظراً للحرب المستمرة في أوروبا واستمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. ولكنه يشير أيضاً إلى اتجاه عدائي متزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويرى المنتدى أن ارتفاع تكاليف الأعمال، والقيود التجارية، وعدم استقرار السوق، والتقلبات الحادة في السياسات هي بعض العوامل التي تدعم ذلك.

وجميعها ملفات قد تتأثر بشكل أو بآخر بطبيعة التحولات التي قد يشهدها العالم في العام 2024 على وقع نتائج بعض تلك الانتخابات المنتظرة.

مستقبل النظام الدولي

وإلى ذلك، يقول استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، ستيفن لامي، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن الانتخابات مهمة بالنسبة للسياسة الداخلية، وفي بعض البلدان بالنسبة للسياسة الإقليمية أو العالمية. ويضيف: نحن في عصر القومية والعنف.. والقوى الكبرى -أو الدول التي تضع القواعد- تتقاتل حول طبيعة النظام العالمي.. فتفضل الصين وروسيا الاستبداد ورأسمالية الدولة، وتحاول الولايات المتحدة حماية النظام العالمي الليبرالي الذي أسسته في العام 1945 (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية) ولا تستطيع الدول التي تضع القواعد الاتفاق على قواعد عالمية((. ويشدد على أنه في الولايات المتحدة، سوف تحدد انتخابات العام 2024 ما إذا كان هذا النظام الدولي الليبرالي سيتمكن من البقاء.. فدونالد ترامب قومي اقتصادي وانعزالي جديد، ومن المرجح أيضاً أن يفوز في الانتخابات.. وإذا فاز ترامب في الانتخابات، فسوف تتأثر كل الانتخابات الأخرى، حيث ستتخلى الولايات المتحدة عن دورها القيادي. وبالتالي العرش سيكون شاغراً مرة أخرى، ومن ثم فالتساؤلات هي: من سيقود.. هل الصين أم روسيا أم الهند أم الاتحاد الأوروبي؟

ويأسف لامي على تلك الرؤية المتشائمة، ذلك أنه يرى أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة مشاكل داخلية حادة إذا فاز ترامب مرة أخرى.

توجهات دولية

من برلين، يقول مؤسس ورئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، في تصريحات خاصة لـ((البيان))إن الانتخابات التي تشهدها أكثر من خمسين دولة حول العالم في العالم 2024 ستكون لها نتائج أساسية تسفر عن مجموعة من المتغيرات الدولية على الصعد كافة، سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً، حول العالم، كما أنها ستؤثر في المطلق على التوجهات الدولية والسياسات الدولية التي نعيشها اليوم، لجهة تغيرات جذرية يمكن أن تسفر عنها نتائج بعض تلك الانتخابات.

ويشير بالأساس إلى الانتخابات في كلٍ من الولايات المتحدة وتايوان والهند.. إلخ، وهي انتخابات لها تأثيرات –سواء مباشرة أو غير مباشرة- على السياسات الدولية المختلفة، مردفاً:عندما نتحدث عن انتخابات تشمل أكثر من نصف سكان العالم، فهذا يدل على أننا قادمون على متغيرات حقيقية، مرتبطة بكل حالة على حدة لها قراءتها الخاصة.. لكن في المجمل نحن ذاهبون إلى عالم مختلف عما نحن عليه.

ويشير بشكل خاص إلى الانتخابات الأوروبية، والتي سيكون لها تأثير كبير على السياسات الغربية بشكل عام، فالبرلمان الأوروبي له دور أساسي في كل ما يحدث في العالم، وبالتأكيد انتخابات 2024 ستكون محط أنظار الجميع، وبالتأكيد سيكون لنتائجها تأثير على سياسات أوروبا بما في ذلك موقفها من الحرب في أوكرانيا على وجه الخصوص، كذلك فيما يتعلق بالحرب في غزة أيضاً.

ويضيف: كل هذه الانتخابات من شأنها أن تقود إلى تغيير مجرى السياسات الدولية ونظرة العالم إلى مستقبله السياسي والاقتصادي.. هنالك عديد من الدول التي يتقدم فيها اليمين المتطرف في الانتخابات، ويأخذ دوره في التصاعد.. وإذا ما تعزز دور تلك الأحزاب في الحكم فسيكون لها حتماً تأثير مغاير فيما يخص القضايا المطروحة.

وفي السياق، فيما يتعلق بالانتخابات في الولايات المتحدة، يشير رئيس مركز بروجن في معرض حديثه مع ((البيان)) إلى أنه إذا جاء رئيس غير بايدن في المرحلة المقبلة –خاصة إذا كان ترامب أو أي من أنصار السياسة الترامبية- فسيكون الوضع مختلفاً تماماً على صُعد عدة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الصين وروسيا وإيران (ومنطقة الشرق الأوسط عموماً)، مشيراً إلى تراجع شعبية بايدن بشكل واسع مع ارتفاع نسب التأييد لسياسات ترامب، المرتبطة بـالعودة إلى الداخل الأمريكي وعدم الانتشار في الخارج (لأن ذلك يتسبب في تكلفة واسعة على عاتق واشنطن، وبالتالي فإن هذا (فوز ترامب) إن حدث، سيعني أن العالم سيكون أمام متغير جذري. كذلك في الصين، فثمة متغيرات محتملة فيما لو كان الموقف الأمريكي مختلف أو الرئاسة مختلفة عما هي عليه الآن.

الانتخابات الروسية.. والحرب في أوكرانيا

فيما يخص الحالة الروسية، يشير الأكاديمي والباحث السياسي، رامي القليوبي، من موسكو، في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) إلى أنه ((لابد من التفرقة بين الانتخابات في روسيا والحرب في أوكرانيا.. فيما يخص الانتخابات فإن شرعية السلطة تستند إلى نوعٍ من العقد الاجتماعي القائم، والذي توفر الدولة بموجبه قدراً من الرخاء والأمان للمواطنين مقابل عدم مشاركتهم في الحياة السياسية.. ولقد استطاعت السلطة الوفاء بهذا العقد عن طريق تجنيب أي انهيار اقتصادي، وتجنيب أية تعبئة عسكرية جديدة كانت ستؤدي إلى أزمة في العلاقة بين المجتمع والسلطة)).

ويتابع: ((لذلك ستستمر الحرب في أوكرانيا وفق الخطة المقررة؛ خاصة أن السلطات تمكنت من تجنيد نحو 500 ألف فرد متعاقد للمشاركة في القتال دون أن يتم تجنيد أحد إجبارياً.. كذلك في هذه السنة تشير التوقعات إلى أن النمو سيسجل 3.5% وهو نمو تعويضي عن خسائر العام الماضي، وهذا يعني أن السلطة الروسية مطمئنة لفوز بوتين بدون أن يتأثر باستمرار الحرب في أوكرانيا)).

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