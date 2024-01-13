نتانياهو يتحدى «لاهاي» بمواصلة الحرب على غزة

أشهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، تحديه لمحكمة العدل الدولية، قائلاً: إنها لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة، حيث تدخل الحرب على غزة يومها الـ 100، اليوم.

جاء ذلك بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتانياهو في خطاب بثه التلفزيون: ((لن يوقفنا أحد، لا ((لاهاي))..لا أحد)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيدرس السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع عندما يرى أنه لا يوجد خطر عليهم من القتال الذي وصفه بأنه مستمر في الشمال.

ورداً على سؤال حول مصير مئات الآلاف من النازحين من شمال غزة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، لصحافيين: ((عندما نعلم أنه لا يوجد خطر على السكان، سنكون قادرين على النظر في إعادتهم)).

مواصلة القصف

وواصلت إسرائيل قصف غزة مع دنو حربها الدامية في القطاع الفلسطيني يومها المئة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الضربات الإسرائيلية قتلت 135 فلسطينياً وأصابت 312 خلال الـ24 ساعة. وأضاف إن 23843 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في المجمل منذ السابع من أكتوبر.

وسقط عشرات القتلى، في القطاع الذي قصفه الجيش الإسرائيلي، أمس، في اليوم الـ 99 من الحرب.

وتحدثت تقارير عن قصف ليلي كثيف في مدينة خانيونس الكبيرة التي تشهد معارك، وكذلك في رفح قرب الحدود مع مصر، والتي فر إليها مئات الآلاف من سكان غزة بحثاً عن أمان مفقود.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن الغارات الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح العشرات.

وذكرت وزارة الصحة أن غارة جوية إسرائيلية على منزل احتمت به عائلتان نازحتان في مدينة رفح جنوبي القطاع، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وقال المواطن الفلسطيني باسم عرفة، وهو يحمل صورة طفلة من قريباته قُتلت وفي يدها قطعة خبز، إن أفراد العائلتين كانوا يتناولون وجبة العشاء عندما تعرض المنزل للقصف أول من أمس.

ووردت تقارير عن مقتل أكثر من 20 شخصاً شمالي القطاع في بيت لاهيا، وحي الدرج بمدينة غزة.

معارك عنيفة

في وسط قطاع غزة، تحدث سكان عن معارك عنيفة بالأسلحة وقصف بالدبابات وغارات جوية إسرائيلية على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي للاجئين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين ومركز قيادة تابعاً لحركة حماس في هذه المخيمات. وشوهدت القوات الإسرائيلية أيضاً على أطراف دير البلح الواقعة إلى الغرب، والتي كانت إسرائيل تطلب من السكان النزوح إليها.

وأفاد شهود بأن حافلة أصيبت في مكان قريب بصاروخ إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر عشرات من مواقع إطلاق الصواريخ وقتل في غارات جوية أربعة مقاتلين في خانيونس. أما في وسط القطاع، فقال إنه قتل مسلحين في ((مركز قيادة تابع لحماس)).

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