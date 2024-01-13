أمريكا وبريطانيا: الضربات ضد الحوثيين تتفق مع القانون الدولي

دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الضربات العسكرية التي نفذاها على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، باعتبارها قانونية، تتفق مع القانون الدولي.

في وقت استهدفت ضربات أمريكية جديدة فجر أمس، قاعدة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن، أول من أمس، على مواقع عسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. كما تداولت تقارير إعلامية، أنباء حول انفجار ضخم في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت ((تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن، وإضعاف تلك القدرة)).

وشددت غرينفيلد على أن الولايات المتحدة حاولت مواجهة خطر الهجمات على سفن دون اللجوء للقوة العسكرية، لكنها لم تنجح، وأن الضربات جاءت بعدما شن الحوثيون هجوماً معقداً باستخدام مسيّرات وصواريخ استهدفت سفينة أمريكية. وأضافت إن الهجمات الحوثية أجبرت أكثر من 2000 سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.

ضربات مشروعة

في الغضون، دافعت المملكة المتحدة عن شرعية الضربات العسكرية التي نفذتها مع الجيش الأمريكي، مجددة تأكيدها أنها تصرفت ((دفاعاً عن النفس)).

ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية، بياناً فسّرت فيه أن ضرباتها طالت ((أهدافاً محددة بعناية)).

وجاء في البيان: ((كان الرد على هجمات الحوثيين ضرورياً ومتناسباً))، وأضاف: ((يحق للمملكة المتحدة، بموجب القانون الدولي استخدام القوة في ظروف كهذه حين يكون الدفاع عن النفس هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعامل مع هجوم مسلّح فعلي، أو تهديد به، حين تكون القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة)). فيما قال ناطق باسم الحكومة: ((تصرفنا في حالة دفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة)).

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، في مقطع مرئي على ((إكس))، إن الضربات البريطانية الأمريكية ((ضرورية، وقانونية، ومتناسبة)).

وأضاف: ((يجب أن يكون واضحاً للحوثيين أننا جادون حين نقول إن أفعالهم التي تستهدف سفناً بريطانية، وسفناً أخرى، غير مقبولة بتاتاً)).

وفي مقابلة مع صحيفة ((تليغراف))، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس: ((لا يمكننا أن نتسامح مع مارقين يضايقون الشحن الدولي.. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يسقط قتلى أبرياء، لا علاقة لهم أبداً بما يحدث في الصراع بين إسرائيل وغزة)).

ونشر الجيش البريطاني 3 سفن في المنطقة، هي: المدمّرة ((إتش إم إس دايموند))، وسفينة ((إتش إم إس ريتشموند))، و((إتش إم إس لانكستر)) المزوّدة بمروحية هجومية.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أنها نفذت ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعاً لهم يضم راداراً في العاصمة صنعاء، وأوضحت أن الهجوم الأحدث يهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وخطوط الملاحة البحرية.

وأفادت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية ((سنتكوم))، في بيان، بأن ((القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن)). وتابعت: ((هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأمريكية ((كارني)) باستخدام صواريخ ((توماهوك لاند أتاك))، في متابعة للضربات التي نُفذت في 12 يناير (الجاري)، بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية)).

قصف الحديدة

وجددت أمريكا وبريطانيا، مساءً، قصف مواقع عسكرية للحوثيين، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية، وكالة ((سبوتنيك))، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب، قبالة ميناء الحديدة. وأضاف المصدر إن القصف الجوي سبقه تحليق مكثف، على علو منخفض فوق سواحل مدينة الحديدة.

جدير بالذكر أن القصف الجوي البريطاني الأمريكي على القاعدة العسكرية البحرية في محافظة الحديدة، جاء بعد ساعات من استهداف أمريكي بريطاني بثلاث غارات على قاعدة ((الديلمي)) الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز