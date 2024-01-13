سالم القاسمي: الإمارات نموذج يحتذى عربياً ودولياً بتمكين الشباب

أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، باتت نموذجاً يحتذى عربياً ودولياً، بما يتعلّق بتمكين الشباب، والاستثمار بقدراتهم وطاقاتهم، باعتبارهم الثروة الأهم للدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، وتسخير مواهبهم ومهاراتهم بما يخدم الوطن، ويحقّق رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً المقبلة.

وقال معاليه إن القيادة الرشيدة، تدعم بشكل متواصل شريحة الشباب، وتوفير كافة السبل من أجل تمكينها ورعايتها، بما يخدم إعداد جيل مؤهل قادر على مواصلة العطاء، وقيادة بلاده نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.

لقاء

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقرّ الوزارة بالعاصمة أبوظبي، لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب، حيث رحّب معاليه بالوزير الجديد، والذي يعد مثالاً للشاب الإماراتي والعربي المخلص والمجتهد، الذي خدم بلاده والبشرية في المجال العلمي، باعتباره أول رائد فضاء عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية، على امتداد 6 أشهر.

كما سلط معاليه الضوء خلال اللقاء، على جهود قطاع الشباب، والدور الفاعل في تحقيق رسالة واستراتيجية الوزارة في ترجمة رؤى وتوجيهات الحكومة الرشيدة في تمكين الشباب، ودعم حضورهم الفاعل في شتى مجالات العمل، مؤكداً معاليه أن فصل مؤسسة الشباب، وخلق استقلالية لهذه المؤسسة، تعتبر فصلاً جديداً في مسيرة تمكين الشباب الوطني وتدعيمه بكافة السبل التي تخوّله بأن يكون شريكاً في صنع القرار، وقيادة الوطن في المستقبل، متمنياً النجاح لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، والتوفيق في تحقيق التطلعات المرجوة خلال فترة توليه المنصب الوزاري الجديد.

بدورها، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة داعمة وحاضنة للشباب، وهذا يتجلى في سلسلة الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الداعمة والممكّنة لهذه الشريحة من المجتمع، موضحة معاليها أن قيادة الدولة تؤمن بأهمية وفاعلية قطاع الشباب، ودوره المحوري في قيادة المستقبل، وتحقيق المزيد من الطموحات الوطنية المرجوة. جاء ذلك خلال حضور معاليها للقاء، حيث هنأت معاليها الوزير الجديد على توليه منصبه، متمنية له التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

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