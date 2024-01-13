12.5 مليون معاملة رقمية أنجزتها «كهرباء دبي» 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز متعامليها نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بـنحو10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25 %. وتضمنت المعاملات أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

نموذج ذكي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((ضمن جهودنا لدعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، نحرص على توفير جميع خدمات الهيئة عبر مختلف القنوات الرقمية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، لتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها. وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.62 % والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023)).

وتوفر الهيئة خدمات مبتكرة مثل مبادرة ((الحياة الذكية)) التي تشمل خصائص منها لوحة بيانات ((الحياة الذكية)) التي تتيح للمتعاملين الحصول على تقارير الاستهلاك؛ وبرنامج ((نهجي المستدام)) لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية؛ وخاصية ((خارج المنزل)) التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل. كما تقدم الهيئة لمتعامليها من خلال ((متجر ديوا)) باقة واسعة من العروض والخصومات بالتعاون مع شركات من القطاعين الحكومي والخاص.

قنوات متعددة

وتوفر الهيئة خدمة ((سداد الفواتير)) من خلال قنوات دفع متعددة منها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيق دبي الآن، وتطبيق EMPAY، وتطبيق e&money، والبنوك، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومحطات بترول إينوك وإيبكو (الكشك الذكي أو أمين الصندوق)، وأجهزة الإيداع (الشيكات/النقد) التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأجهزة الإيداع النقدي التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي، وموظف الهيئة الافتراضي ((رمّاس)).

ويمكن سداد الفواتير عبر السداد النقدي أو من خلال بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ومحفظة نقودي، والخصم المباشر من الحساب، و((سامسونغ باي))، وأبل باي((، والاستقطاع التلقائي أو من خلال منصة))تيسير((للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

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