اليوم الموعد النهائي للتسجيل في جائزة الشارقة للعمل التطوعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21 المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، للتنافس على خمس من جوائزها تستند إلى الجهود والمساهمات المميزة في ميدان العمل التطوعي.
دور
وأكدت الجائزة أنه يحق للأفراد التنافس في 5 جوائز: ((أفضل فرد داعم للعمل التطوعي))، ((أفضل مبادرة تطوعية))، و((الرقم القياسي للساعات التطوعية))، ((أفضل فريق تطوعي)) و((أفضل قائد شاب للفرق تطوعية)).
تميز
وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أهمية دور المتطوعين الأفراد في تحقيق التميز في مختلف مجالات العمل التطوعي، وأشارت إلى أن المتطوعين الأفراد يشكلون العمود الفقري الذي يسهم في نجاح أي فرصة أو مبادرة تطوعية.
تقديم
ودعت المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، جميع المتطوعين الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في التسجيل، وتقديم طلباتهم قبل تاريخ 15 يناير الجاري، وستقوم لجنة التحكيم بفحص وتقييم المشاريع المقدمة لاختيار الفائزين.
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