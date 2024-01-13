اليوم الموعد النهائي للتسجيل في جائزة الشارقة للعمل التطوعي

دعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21 المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، للتنافس على خمس من جوائزها تستند إلى الجهود والمساهمات المميزة في ميدان العمل التطوعي.

دور

وأكدت الجائزة أنه يحق للأفراد التنافس في 5 جوائز: ((أفضل فرد داعم للعمل التطوعي))، ((أفضل مبادرة تطوعية))، و((الرقم القياسي للساعات التطوعية))، ((أفضل فريق تطوعي)) و((أفضل قائد شاب للفرق تطوعية)).

تميز

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أهمية دور المتطوعين الأفراد في تحقيق التميز في مختلف مجالات العمل التطوعي، وأشارت إلى أن المتطوعين الأفراد يشكلون العمود الفقري الذي يسهم في نجاح أي فرصة أو مبادرة تطوعية.

تقديم

ودعت المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، جميع المتطوعين الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في التسجيل، وتقديم طلباتهم قبل تاريخ 15 يناير الجاري، وستقوم لجنة التحكيم بفحص وتقييم المشاريع المقدمة لاختيار الفائزين.

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