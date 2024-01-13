ولي عهد أم القيوين يحضر حفل استقبال

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سالم بمناسبة زفاف نجله ((محمد)) على كريمة المرحوم عيسى عبدالله.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وجمع من الحضور.

تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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