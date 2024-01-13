ولي عهد أم القيوين يحضر حفل استقبال

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سالم بمناسبة زفاف نجله ((محمد)) على كريمة المرحوم عيسى عبدالله.
كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وجمع من الحضور.
تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.
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