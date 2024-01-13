طالبات يجسّدن تراث الإمارات وإرثها الثقافي بـ66 عملاً فنياً

أبدعت مجموعة من طالبات كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة في تجسيد تراث الإمارات وإرثها الثقافي من خلال 66 مشروعاً فنياً منها 34 مشروعاً ضمن برنامج الاتصال المرئي، و23 مشروعاً مقدماً من برنامج التصميم الداخلي، و5 ضمن برنامج الفنون الجميلة و4 قدمها برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات.

وتحدثت طالبات مشاركات في معرض ((عالم الإبداع ينتظركم))، لـ((البيان))، عن هذه المشاريع التي تعكس جوانب من التراث الإماراتي والعادات والتقاليد، إضافة إلى تناولها بعض القضايا التي تهم المجتمع، منها أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتطوير الثقافة والتعليم، والمبادرات المجتمعية، والعناصر التراثية التي تجمع بين الماضي والحاضر، إلى جانب قصص من هويات عربية، ولفتن إلى أن تلك المشاريع تسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلبة التطبيقية والتدريبية، كما أنها تعد الطالب إعداداً علمياً ومعرفياً ومهارياً ليكون مؤهلاً للانتقال إلى سوق العمل بعد تخرجه، كما تسهم في خدمة المجتمع.

هوية مرئية

تقول الطالبة حصة سليمان المرزوقي من قسم الاتصال المرئي بالكلية، إن المشروع الذي صممته بعنوان ((تصميم علامة مدينة الشارقة))، يهدف إلى تطوير مجتمع يعزز الثقافة والتعليم، ومكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية، ويبني هوية مرئية تكون بمثابة ذاكرة ملموسة تعزز صورة الإمارة محلياً وعالمياً، ويركز على توضيح الصورة الذهنية الموجودة للمدينة المتألقة وترجمتها بشكل بصري وملموس.

من جانبها، قالت الطالبة علياء راشد دعيفس من قسم الاتصال المرئي، إنها تمكنت من صنع هوية بصرية لشخصية إماراتية كبيرة في السن من خلال مشروعها ((أبويه))، والذي يهدف إلى نقل الثقافة الإماراتية للأجيال القادمة بطريقة ممتعة وحرفية، في حين قدمت الطالبة علياء الزرعوني من قسم الاتصال المرئي، خلال المعرض، مشروعها بعنوان ((شجرة الحياة))، والذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية والتراث الثقافي، حيث تم خلاله تصميم كتاب بطريقة فنية ليعكس مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير الإمارات من خلال الزراعة.

بيئة إيجابية

عرضت الطالبة منيرة علي المزروع، من قسم التصميم الداخلي، مشروعها بعنوان ((مراكز شرطة دبي))، وهو عبارة عن غرف استراحة للموظفين في محطة شرطة دبي، ويتكون التصميم من 4 نماذج تمت إعادة تصميمها بهدف خلق بيئة عمل إيجابية للجميع وتنظيم الروتين اليومي، وتوفير مساحة للاسترخاء للموظفين لتناول الوجبات الخفيفة وممارسة القراءة وعقد الاجتماعات.

بدورها، قدمت الطالبة ريم عدنان الزرعوني، تخصص تصميم داخلي، مشروعها ((مركز دعم للمرأة))، الذي يهدف إلى خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة للحصول على التعليم والاستشارة القانونية، وتوفير خدمات الدعم النفسي والمعنوي للمرأة، ويساعد في تقوية الترابط الأسري وتثقيف المرأة بحقوقها وواجباتها، حيث تم استيحاء فكرة المشروع من تراث الإمارات الذي يعكس هويتها، وتحديداً الصحراء والكثبان الرملية، في حين قدمت الطالبة موزة أحمد الحمادي تخصص تصميم داخلي، مشروعاً بعنوان ((إدارة استراتيجية النفايات والمشاريع في بلدية دبي))، والذي يهدف إلى إيجاد مقترحات للتصميم الداخلي بما يعكس الهدف الرئيسي لإدارة استراتيجية النفايات والمشاريع في البلدية، حيث سيوفر هذا المشروع تصميماً داخلياً مستداماً.

ثقافة إماراتية

أكدت الطالبة هند محمد شريف، تخصص تصميم الأزياء والمنسوجات، أن مشروعها ((الروابط))، تضمن ابتكار تصاميم أزياء حديثة بطابع كلاسيكي، تجسد قيم الثقافة الإماراتية وموروثها، وذلك لإتاحة الفرصة لجيل عصر التكنولوجيا لتصور العناصر التراثية الإماراتية بطريقة عصرية ومتطورة، حيث تم استخدام الدخون والحناء لصبغ الأقمشة، وذلك لإعادة إحياء العناصر التراثية واستشعارها عن طريق ربطها بالماضي والحاضر والمستقبل.

وفي مشروع ((إعادة زيارة صديقتي حمدة))، صممت الطالبة حمدة عيسى آل ثاني، تخصص تصميم الأزياء والمنسوجات، عدداً من الأزياء تمثل رحلتها في اكتشاف وتطوير ذاتها والتعرف على ماضيها في التراث والثقافة والقيم والعادات والاهتمامات المختلفة من خلال البحث وجمع الصور من ذكريات طفولتها مع أفراد عائلتها.

من جهتها، عرضت الطالبة ميرة محمد البقيش، تخصص الفنون الجميلة، مشروع ((النخلة الوفية))، وهو عبارة عن 35 لوحة فنية تعكس عناصر هيكل النخلة، صممت من خلال الاستعانة بسعف النخيل الذي تم جمعها من مختلف البيوت الإماراتية لترسيخ جزء من ذكريات الطفولة في كل بيت، حيث تم استخدام تقنية ((سيانوتايب))، وتتم خلالها الطباعة الضوئية باستعمال أشعة الشمس لإنشاء لوحات فنية على خلفية زرقاء داكنة.

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