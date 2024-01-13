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ولي عهد عجمان يحضر أفراح الزعابي والمطروشي

1/13/2024 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه رائد عبيد الزعابي في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، بمناسبة زفاف نجله ((حمد)) إلى كريمة يوسف إبراهيم المطروشي.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء، والاستقرار.. رافق سموّه، خلال الحفل، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

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