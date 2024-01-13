ولي عهد عجمان يحضر أفراح الزعابي والمطروشي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه رائد عبيد الزعابي في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، بمناسبة زفاف نجله ((حمد)) إلى كريمة يوسف إبراهيم المطروشي.
وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء، والاستقرار.. رافق سموّه، خلال الحفل، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13012024000110011019ID1107717410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.