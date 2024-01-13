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المجلس الوطني الاتحادي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع أرمينيا

1/13/2024 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجري وفد من المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا يومي 15 و16 يناير الجاري.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة مباحثات مع البرلمان الأرميني، ولقاء عدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات، لاسيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، كلّاً من: سارة محمد فلكناز، ومحمد عيسى الكشف، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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