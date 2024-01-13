المجلس الوطني الاتحادي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع أرمينيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يجري وفد من المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا يومي 15 و16 يناير الجاري.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة مباحثات مع البرلمان الأرميني، ولقاء عدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات، لاسيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، كلّاً من: سارة محمد فلكناز، ومحمد عيسى الكشف، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13012024000110011019ID1107717409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.