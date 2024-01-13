«صون العلم» تستبدل 300 علم في الجامعات والمدارس والمنازل

أعلنت المبادرة التطوعية ((صون العلم)) عن استبدال 300 علم في المدارس والجامعات والمنازل في إمارة أبوظبي خلال فترة شهرين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحفاظ على الرموز الوطنية وتعزيز الوعي بالقيم الوطنية في دولة الإمارات.

هوية

وتأسست ((صون العلم)) بمبادرة من الشاب الإماراتي محسن الحنيفاء الحارثي قبل شهرين، وتمكنت من ضم أكثر من 350 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً لخدمة الوطن، وتشمل أعمال الفريق استبدال الأعلام الوطنية القديمة والتالفة بأخرى جديدة وذات جودة عالية، وذلك بالتعاون مع البلديات، ويتم الاحتفاظ بالأعلام المستبدلة في مكان يليق بها، حيث يتم تخزينها بعناية واحترام، وبعد ذلك يتم إعادة تدويرها بطرق صديقة للبيئة.

ولاء

وقال الشاب الإماراتي محسن الحنيفاء الحارثي صاحب الفكرة، إن مبادرة ((صون العلم)) تعكس روح التطوع والمشاركة المجتمعية في دولة الإمارات، حيث يعمل المتطوعون بتفانٍ وحماس لتحقيق الهدف المشترك وتعزيز قيم الوطنية والانتماء للوطن. وأضاف إن المبادرة تعتزم مواصلة جهودها في التوسع والانتشار في باقي إمارات دولة الإمارات، بهدف التأكيد على الأهمية الثقافية التراثية للأعلام وتعزيز الولاء والانتماء للوطن في قلوب الناس، والسعي للمحافظة والاهتمام بالأعلام القديمة والجديدة التي بحوزتهم، وينتبه فريق عمل المبادرة من أي عمل أو تعامل أو طريقة من شأنها أن تسيء للعلم بأي شكل من الأشكال مثل سقوط العلم على الأرض أو تركيبه بشكل خاطئ أو رفعه وإنزاله من دون ضوابط واحترام أو غير ذلك من الأعمال التي قد تسبب إساءة أو إهانة للعلم.

وأكد أن المبادرة نابعة من إحساس وفخر وحب وانتماء لعلم وشعار دولة الإمارات، ويحمل فريق ((صون العلم)) أهدافاً تطوعية باستبدال الأعلام التالفة والباهتة، كما تعكس المبادرة التزام الفريق بالحفاظ على الرموز الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن، وتعكس أيضاً الروح الوطنية القوية والرغبة في المساهمة الفعالة في تطوير المجتمع والحفاظ على هويته الوطنية. ودعا الحارثي أفراد المجتمع إلى عدم التردد بالتواصل مع فريق ((صون العلم)) في حال رؤية علم دولة الإمارات يحتاج إلى استبدال في أي مكان وأي وقت، ولفت إلى أنه تم تخصيص منصة للمبادرة في ياس مول تستقبل من خلالها جميع فئات المجتمع وتقوم بنشر رسالة توعية بأهمية العلم، والمحافظة علية، فضلاً عن تنفيذ مبادرات عدة استعداداً ليوم العلم.

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