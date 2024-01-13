جامعة الإمارات تستضيف اجتماعاً لـ«التعليم العالي الخليجي»

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة 37 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من دول الخليج العربي.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في ما بين الجامعات الخليجية، من خلال دعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لبناء مجتمع خليجي متقدم، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي حول العالم، مشيداً بالدور المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمت هذا الاجتماع، في تدعيم الشراكة البينية.

كرسي علمي

من جهته، أوضح الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء كرسي علمي، تشارك فيه جامعات دول المجلس، على أن يكون مقره جامعة الإمارات، كوسيلة مهمة من وسائل تفعيل الدور البحثي المتخصص، وتطبيق أعلى معايير الجودة البحثية، وتوفير مقومات الإبداع البحثي لتوليد المعرفة، وإنتاجها وتوظيفها للإسهام في تعزيز الهوية، وإعداد جيل متميز من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الخليجيين في الحقول المتعددة. وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لمناقشة إنجازات الجائزة، وبحث إمكانية تطويرها، لتشمل فئات ومجالات عدة، وأنه تم الاتفاق أيضاً على استضافة النسخة السابعة والعشرين من الاجتماع في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية العام القادم. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش قرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتطرق إلى قاعدة المعلومات الخليجية ((جسر))، ولجان العمل المشتركة، وبحث تطوير جائزة لجنة رؤساء ومديري ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وغيرها من المواضيع.

صنع المعرفة

وعقدت ندوة ((الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي))، على هامش أعمال الاجتماع، بمشاركة الدكتور سعيد الظاهري رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة بجامعة الإمارات، والدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، والدكتور علي الغافلي وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وتناولت فهم الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالذكاء البشري، في ما يتعلق بصنع المعرفة في المجتمعات الحديثة، ومقاربات استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والآفاق المحتملة لاستخدام تطبيقاته في عمليات التعليم والتعلم، وتقييم دوره في توسيع فضاء البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والآثار المترتبة على معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج والمؤهلات.

واختتم اللقاء بالإعلان عن الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الثانية، حيث حصل الدكتور حمد الجسمي من كلية الهندسة في جامعة الإمارات على المركز الأول في فئة التعليم، فيما حصل الدكتور أحمد المرشدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، على المركز الثاني في ذات الفئة، وفي فئة الباحث المتميز، فاز الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

تعزيز الابتكار

وأكد الفائزون لـ ((البيان))، أن الجائزة تقدر الإنجاز العلمي، وتشجع العلم، وتحتفي بالباحثين، وهي دليل على التزام دول الخليج الثابت بتعزيز الابتكار، مؤكدين أن هذا التكريم يعد بمثابة شهادة على الجهود التعاونية التي تعمل على الارتقاء بالمواهب العلمية والاحتفال بها، والتي تسهم في تقدم مجتمعنا.

وقال الدكتور حمد عبد الله الجسمي، إن الفوز بالجائزة، جاء بناء على تطويره مناهج حديثة وتفاعلية رقمية، بما يخص تطوير عملية التعليم، وكذلك عملية التقويم الإبداعية، وأشار إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً للسعي نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وترجمة لاهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم العلماء والباحثين والمبتكرين، كما تهدف إلى تأهيل كوادر علمية منافسة، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات وفرت له البيئة المحفزة للإبداع في التعليم، مؤكداً عزمه على الاستمرار في التطوير في مجال العملية التعليمية، من أجل الارتقاء بها إلى الأفضل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي أن الجائزة تحفز الباحثين لإجراء بحوث علمية رصينة، تقدم حلولاً علمية للتحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز الوعي البحثي والعلمي، كما تسلط الضوء على أهمية وقيمة العمل البحثي.

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