23.1 % ارتفاع معدلات توظيف المرأة في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص العام الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 23.1 % مقارنة بعام 2022، واستحوذت 10 قطاعات وظيفية على قائمة القطاعات المهنية الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، وكان في مقدمتها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة.

نجاح التشريعات

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص يؤكد نجاح التشريعات والقوانين والمبادرات والمشروعات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في توضيح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين عبر محاور تشمل الالتزام ومراقبة التوازن بين الجنسين، ودمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بينهما.

وأوضحت الوزارة أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى، وجاء في نص القانون أنه ((يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة)).

مساواة الأجور

وأصدرت دولة الإمارات أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، حيث نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم علاقات العمل بمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل، وإلى جانب ذلك نص القانون على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، بهدف إعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، ولم يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وكذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في الدولة والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين.

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