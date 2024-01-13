أكاديميون لـ«البيان»: 10 عناصر عززت ريادة الإمارات في استقطاب الجامعات الدولية

أكد عدد من الأكاديميين لـ ((البيان)) أن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للسياحة التعليمية ومركزاً عالمياً رائداً، بفضل 10 عناصر عززت ريادة الدولة في استقطاب الجامعات الدولية.

واتفقوا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة لتصبح وجهة تعليمية بارزة في المنطقة، وحققت مكانة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وأفادوا بأن تعزيز ريادة الإمارات في استقطاب الجامعات الدولية استند إلى 10 عناصر أساسية ساهمت في جذب الجامعات الدولية لافتتاح فروع لها في الدولة وهو ما ساهم بدوره في جذب المزيد من الطلاب بمختلف جنسياتهم للدراسة بالإمارات.

وأشاروا إلى أن العناصر العشرة تتمثل في تهيئة أفضل المستلزمات والوسائل التي ترفد العملية التعليمية بكل مقومات النجاح، الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما الإمارات، توفر البنية التحتية المتطورة، وتوفر التقنيات التكنولوجية والمعرفية وتوسعها في صناعتها بشكل يضاهي أكثر الدول تقدماً، التعديلات الحكومية على أنظمة تأشيرات الإقامة للطلاب.

كما تشمل العناصر العشرة تهيئة البنية التشريعية الملائمة، مركزها الاقتصادي والإقليمي والعالمي المتميز، الخيارات المهنية المتوافرة للطلبة بعد التخرج، توافر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإجراءات مبسطة وخدمات متكاملة، تمتع الدولة بنمط اجتماعي يعد نموذجاً يحتذى به في التعايش والتسامح.

رؤية الإمارات

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن مدينة دبي الأكاديمية العالمية، توفر بيئة جاذبة للجامعات والطلبة وبيئة أعمال تنافسية مدعومة بإجراءات مبسطة وخدمات متكاملة، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات تعمل على أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم مدفوعة بتعليم معترف به عالمياً قائم على المواهب حيث حولت مجالات التعليم لواحدة من أهم المحركات الرئيسية للتنافسية وبهذا التوجه حرصت على تأسيس مجتمع أكاديمي متين ومتكامل بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.

نسيج مجتمعي

وأشار البروفيسور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي، إلى أن النسيج المجتمعي لمدينة دبي الأكاديمية العالمية يتصف بتنوعه وشموليته ضمن أوساط آمنة ومريحة وتساهم في إحساس الطلبة بالبيئة المناسبة والآمنة بعيداً عن الأهل والوطن مما يجعلهم ينخرطون في العملية التعليمية والاجتماعية بكل يسر وسهولة وأمان.

وأضاف: تعد المدينة من المنجزات الوطنية الهامة التي تحتسب لقيادة دولة الإمارات في توفير التعايش والرفاهية وهو مبعث راحة لذوي الطلبة وحاجة أولية نلمسها عند التعامل مع الوفود الطلابية القادمة للدراسة من مختلف دول العالم وخلفيات ثقافية شتى.

اكتساب المعرفة

من جهته، قال البروفيسور دادلي رينولدز العميد المشارك الأول لشؤون التعليم، بجامعة كارنيجي ميلون، قطر، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة عالمية للسياحة التعليمية، بعد أن بات واضحاً توجه الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها في جميع منطقة الخليج العربي لاسيما دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن هذه المؤسسات التعليمية لا يقتصر دورها على استقدام النماذج والأفكار من الخارج فحسب، بل إنها أيضاً تكتسب المعرفة من هذه المنطقة.

ولفت إلى التعاون القائم بين جامعات قطر وجامعات بدولة الإمارات، مثل جامعة دبي، حيث تم إطلاق كتابين بالتعاون معها يضمان أساليب تدريس اللغة الإنجليزية كلغة إضافية من دون إعاقة، إلى جانب التعاون القائم مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبو ظبي، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون بين مختلف الخبراء والباحثين في الإمارات بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام، بما يؤدي إلى تعمق المعرفة على المستوى العام في المنطقة وبما ينعكس بالنفع على مجتمعاتها.

مواضيع بحثية

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك رؤية مستقبلية متميزة عن غيرها من الكثير من الدول، حيث لاحظ أن المواضيع التي تمثل أولويات للبحوث في جامعاتها ومؤسساتها تشمل كل ما يحتاجه المستقبل، بدءاً من أخلاقيات استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، وصولاً إلى التكيف مع التغير المناخي، وكلها مواضيع بحثية مستقبلية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات عززت مفهوم التعايش والتسامح حيث يتواجد بها أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، كما تحرص على استدامة الأعمال عبر توفير فرص واعدة للقطاع الخاص والشركات المحلية والعالمية، ما يجسد المقولة الشهيرة لعالم الأنثروبولوجيا ستيفن فيرتوفيك بتعبير: ((التنوع الفائق)).

وقال إن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تدعم الطلبة من أصحاب الشركات الناشئة وتساعدها على النجاح مثل شركة ((ستيلتك)) التي تقدم حلولاً تقنية تركز على الطلاب في مجال التعليم العالي، ومنصة ((ميدي)) التي تساعد المرضى في العثور على الأطباء الأنسب لاحتياجاتهم.

بيئة مثمرة

وأوضح غاري فيرنانديز مدير شؤون الطلبة المحتملين بجامعة هيريوت وات دبى، أن ريادة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء جعلها مركزاً للتعليم والتكنولوجيا للطلاب والأكاديميين، ويعد النظام البيئي لريادة الأعمال والسياسات الصديقة للأعمال واقتصاد الشركات الناشئة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة عامل جذب كبير للجامعات وللطلبة الدوليين، كما أن هذه العوامل مجتمعة تضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تعليمي عالمي رائد.

* نمط اجتماعي في الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في التعايش والتسامح

* أمن واستقرار تنعم بهما الدولة

* مركز اقتصادي وإقليمي وعالمي متميز للإمارات

* مستلزمات ووسائل ترفد العملية التعليمية بمقومات النجاح

* تعديلات حكومية على أنظمة تأشيرات الإقامة للطلاب

* بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإجراءات مبسطة وخدمات متكاملة

* بنية تحتية متطورة

* تقنيات تكنولوجية ومعرفية

* بنية تشريعية ملائمة

* خيارات مهنية متوافرة للطلبة بعد التخرج

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