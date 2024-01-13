سيف المرحلة.. قراءة في رائعة «المرجلة» لمحمد بن راشد

تم نشر رائعة غنائية عنوانها ((المرجلة)) مقتطفة من قصيدة هي في غاية الروعة والجاذبية تحدث فيها صاحب السمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن الصفات النادرة التي اقتبسها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي من والده صاحب السمو والتي هي في جذرها العميق مستلهمة من مناقب الأجداد الكرام الطيبين من آل مكتوم، لتظل سيرة هذه الأسرة الكريمة ومسيرتها منارة ملهمة للأجيال، ومدرسة من مدارس الحكمة والبصيرة وسداد الرأي والفروسية والأخلاق.

أشوف في (حمدان) أوصافي تِبين

حِبّ القنص والخيل غاية غرامه

فارسْ ومعشوقه فسيح الميادين

دايمْ على صهوة حصانْ إنسجامه

لا شيء أغلى على قلب الأب من أن يكون في ذريّته من يحمل أوصافه ويحتفظ بسجاياه ومناقبه وأخلاقه، وذلك لأنّ الابن الشبيه هو امتدادٌ حقيقي لأبيه، ونوع من أروع أنواع البقاء الجميل الذي تعشقه النفس الإنسانية، فإذا كان الفنان يحب الخلود من خلال قصيدة بديعة يكتبها الشاعر بإحساس متفرد، أو لوحة باهرة يرسمها الرسام بريشة الإبداع، فإن القائد الملهم يحب أن يرى نوعاً آخر من الامتداد والبقاء يتجلى في أنجاله وحاملي مجده، وفي سياق هذه المشاعر الإنسانية المشروعة يكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد هذه الأبيات الرقيقة النابعة من قلب والدٍ مُفعم بمعاني الأبوة الفطرية، ومعاني القيادة الإدارية، فهو يرى في نجله سموّ الشيخ حمدان مِرْآة صادقة تحكي الملامح العميقة لشخصية صاحب السموّ بحيث تظهر أوصافه واضحة جليّة للعيان، فمن رأى سمو الشيخ حمدان تذكر فوراً شخصية والده الجليل الذي ربّاه على الفروسية وكرم الأخلاق، وعشق المغامرة وترويض الصعوبات، فكان قرة عين لهذا الوالد القائد، فإذا كان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد من أشهر فرسان القنص والصيد، وهو فارس الجزيرة بلا منازع على ظهور الخيل، فإنّ سمو الشيخ حمدان قد أخذ عن والده هذه الصفات التي هي قلب الفروسية ونبضها الحقيقي، فالصيد والخيل هما سرّ شخصية الفارس القائد، وفيهما يتجلى الذكاء الفطري وشدة التركيز، فليس كل من اعتلى الخيل خيّالاً، ولا يقوى على ذلك إلا فارس يعشق امتطاء الصهوات والسباق في الميادين الفسيحة، ولا يكاد يجد انسجام الروح وروعة الإحساس بجمال الحياة إلا في هذه الميادين التي هي الوجه الأول لميادين الحياة التي يقودها سموّ الشيخ حمدان فارس الشباب في بناء دبي وتنفيذ رؤى الوالد الجليل، فلذلك كان محل ثقة صاحب السموّ وموطن فخره واعتزازه، وكانت له هذه الحظوة في قلب فارس دبي وعاشقها الأكبر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

هي شغله الشاغل عن الزين والشين

فيها يشوف المرجله والشهامه

ماخذ من أوصاف الجدود المِجدّين

شجاع منْ خاواه تِدفا عِظامه

والفروسية عند سمو الشيخ حمدان ليست سلوكاً طارئاً ومؤقتاً بل هي شغله الشاغل الذي يشغله عن كل الاهتمامات التي لا يهتم بها الفرسان، فهو مشغول بالصيد وركوب الخيل وما يعنيانه من حب الفروسية والمغامرة لأنّ القائد الخامل ليس صالحاً للقيادة، وإن من أجلى مظاهر الشجاعة في القيادة هو حبّ الصيد والخيل فهما مظهر الشجاعة والبسالة في الحياة، وفيهما بحسب عبارة صاحب السمو سرّ المرجلة والشهامة، فالفروسية في جوهرها العميق هي الرجولة كسلوك وهي الشهامة كقيمة أخلاقية تنعكس آثارهما على الحياة والناس دون أدنى ريب.

ثم يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنّ هذه المناقب الحميدة الّتي يتمتع بها نجله سموّ الشيخ حمدان إنما هي إرثٌ أخلاقي أخذه من أوصاف ومناقب أجداده الطيبين الشجعان من آل مكتوم، الذين يعرف القاصي والداني شجاعتهم وكرم أخلاقهم، فليس غريباً أن يكون سموّ الشيخ حمدان ذلك الفارس الشجاع الذي يشعر معه الناس بالأمان ودفء العِظام.

لِهْ في الشعر دِرْ الغِزار المثامين

يَوْزِن على عذب المعاني كلامه

ولأنّ الفروسية لا تكتمل إلا بالشعر فقد جاءت هذه الخاتمة الرائعة التي أثنى فيها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد على ما يمتاز به سمو الشيخ حمدان من البراعة الشعرية الباهرة والّتي تتجلى في مئات القصائد والمقطوعات البديعة التي تظهر فيها قدراته الشعرية الفذة التي تجعله امتداداً حقيقيّاً لوالده شاعر الجزيرة وقيدومها المغوار، فهو صاحب قدم راسخة في فن الشعر، وله فيها الدرر الغزيرة الثمينة التي ينظم من خلالها أروع المعاني على أعذب القوافي والألحان، ليكون هذا الفارس الشجاع وارثاً حقيقيّاً لأمجاد والدٍ عظيم المنزلة في النفوس وكبير القدر في منجزاته وآثاره التي نقشها بكل كفاءة واقتدار في صفحة الوطن الكبير، وعلى صفحة دبي الّتي أحبها وجعل منها مدينة تحلم كل مدينة في العالم أن تقف إلى جانبها وتلتقط معها صورة للذكرى والامتياز.

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