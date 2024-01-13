غرفة الشارقة: صناعات الحديد والصلب تدعم الحراك التنموي في الإمارات

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن اهتمام غرفة الشارقة بقطاع الصناعة يأتي متوافقاً مع رؤية الإمارات ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع.

وحرصاً من الغرفة على تحقيق مساهمة فعالة في دعم ((مشروع 300 مليار))، الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأضاف: إن صناعات الحديد والصلب على ارتباط وثيق بالحراك التنموي المستمر في الإمارات والهادف إلى إرساء بنية تحتية وصناعية وإنشائية تنافسية، تجذب المزيد من الاستثمارات القائمة على الابتكارات والحلول التقنية.

ونجحت دولة الإمارات في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، حيث أدخلت التقنيات الحديثة في العديد من المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة بشكل عام، وذلك من خلال تنظيم المعارض المتعددة، التي تجذب المهتمين في مجالات كثيرة، فهي تطمح إلى الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد والفضاء والطاقة النووية السلمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

فتم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطويع وقص الحديد والصلب، من خلال روبوتات ذكية وآليات تعمل بالذكاء الاصطناعي، فتم عرض الكثير من تلك الآليات والروبوتات في معرض ((ستيل فاب 2024)) في إكسبو الشارقة، بمشاركة شركات محلية وعالمية.

تحول رقمي

وفي مشهد يعكس مستقبل حياة الروبوتات مع البشر قدم ((ستيل فاب 2024))، والذي نظيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة واختتم الخميس الماضي، نموذجاً واقعياً لمجموعة من الروبوتات والآلات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

والتي بإمكانها أن تطوع الحديد والصلب لاستخدامه في مجالات مختلفة، في التعليم والصناعة والزراعة والطب والمباني ما يعد خطوة مميزة تخطوها الإمارات في سبيل التحول وبقوة نحو المستقبل، وتعزيز التحول الرقمي في شتى ضروب المعرفة، ويسهم قطاع المعادن بـ 34.4 مليار درهم من القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الاقتصاد، وهو ما يعادل 25.4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الإمارات.

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