منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب يطلق رحلة الغروب البحرية

دعا منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب الضيوف والزوار إلى الاستمتاع بالمشاهد الخلابة وجمال الطبيعة الساحر على متن رحلة بحرية على القارب الخشبي خلال فترة الغروب.

وعبر هذه التجربة الفريدة المخصصة للبالغين، يمكن للمشاركين الإبحار في مياه الخليج العربي البرّاقة، حيث يمكنهم الاستمتاع برحلة مثيرة مع مشروبات منعشة وتأمل المناظر الخلابة لجبال رأس الخيمة والرمال الحمراء وجمال مياه الخليج العربي.

وتعتبر الرحلة المستوحاة من البيئة الساحرة للضيوف خلال فترة الغروب التجربة المثالية للراغبين في عيش لحظات لا تنسى وصنع أجمل الذكريات للمستقبل.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بهذه التجربة، من زوار وضيوف، الإبحار على متن القارب الخشبي التقليدي الذي يتسع لـ16 شخصاً كل يوم أحد للاستمتاع خلالها باحتساء مشروبات متنوعة وفوارة لمدة ساعتين كاملتين، بينما يغرب قرص الشمس في أعماق مياه الخليج العربي على وقع أنغام الموسيقى الهادئة التي تضفي مزيداً من الاسترخاء والمتعة.

وللباحثين عن الاسترخاء أو التواصل توفر التجربة خياراً مفضلاً للزوار وتمنحهم الفرصة للاسترخاء والاستمتاع بالجمال في الطبيعة في مياه الخليج العربي ويبلغ السعر: 395 درهماً للشخص البالغ، حيث يتم الاستقبال والتحضير من 4:30 مساءً عند مدخل استقبال المنتجع على أن تكون الرحلة من 5:00 إلى 7:00 مساءً أيام الأحد وبحد أدنى 6 ضيوف حتى 16 شخصاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز