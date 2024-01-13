«تيليوس» تحتفي بافتتاح شركة فرعية في دبي عبر فعالية مذهلة

احتفلت ((تيليوس)) بافتتاح شركة فرعية تابعة لها في الشرق الأوسط 22 نوفمبر الماضي في حديقة دبي أوبرا.

حيث جمعت الفعالية الحصرية كبار مدراء الشركة، والعملاء المرموقين وسط إطلالات آسرة على نافورة دبي وبرج خليفة، كما خصصت أوبرا دبي صالة عرض راقية لشركة تيليوس، حيث استطاع الضيوف اكتشاف المجموعات التي ابتكرتها الدار لربيع 2024.

وطغت الأجواء الآسرة على حفل الإطلاق في الحديقة التي توفر إطلالات رائعة وتنسجم تماماً مع روح الرقي والفخامة التي تشتهر بها ((تيليوس)) وأكدت الفعالية التزام العلامة الثابت بتوسيع انتشارها العالمي وترسيخ مكانتها في الأسواق الرئيسية ضمن الشرق الأوسط.

وقال أليساندرو زاناردو، الرئيس التنفيذي في ((تيليوس)): ((يسعدنا افتتاح الشركة الفرعية التابعة للشركة في الشرق الأوسط في قلب مدينة دبي الفاخرة والنابضة بالحياة.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤيتنا الهادفة إلى تقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا في الشرق الأوسط وحول العالم. فنحن ندرك أن سوق الشرق الأوسط تشكل عنواناً للازدهار، فتوفر لشركتنا ولشركائنا التجاريين فرصاً لا تُعد ولا تُحصى. كما نود أن نشكر مجموعة أوبتيتاليا على دعمها المستمر لشركة تيليوس إذ تواصل طرح اسمنا في المنطقة بصفتنا الموزع الخاص بها)).

وتعمل ((تيليوس)) على توسيع انتشارها في الأسواق الرئيسية حول العالم، ويشكل تأسيس شركتها الفرعية في الشرق الأوسط في دبي خطوة مهمة ضمن مسيرتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الريادية في صناعة النظارات الفاخرة.

ستتمركز الشركة الفرعية في الشرق الأوسط ضمن حي دبي للتصميم النابض بالحياة، حيث تتيح لشركة تيليوس تقديم ابتكاراتها من قلب وجهة التصميم والموضة الأبرز في المنطقة، وبدأت الشركة مزاولة أعمالها أول يناير الجاري.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام عن افتتاح شركتين فرعيتين في البنلوكس والمكسيك، ليصبح عدد الشركات الفرعية التابعة لها 17 شركة على مستوى العالم.

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