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دبي تستضيف معرض بلوكتشين أبريل المقبل

1/13/2024 8:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف مدينة دبي ((معرض بلوكتشين العالمي)) يومي 16 و17 أبريل المقبل. ويشارك في هذا الحدث 7000 مشارك و300 متحدث و120 راعياً و3000 شركة من أنحاء العالم، بهدف التواصل والتعلم، ولتعزيز صناعة البلوكتشين والويب3، ولاستعراض مشاريعهم ومنتجاتهم.

وسيكون من بين المتحدثين مديرون تنفيذيون ومديرون واستشاريون وشركات ومستثمرون وممثلو حكومات على المستوى التنفيذي.

ومن المقرر أن يكون معرض بلوكتشين العالمي في دبي مركزاً قوياً لصياغة تجارب رقمية جذابة ونقطة جذب عالمية، حيث يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب أن يصبحوا رواداً في رحلتهم عبر صناعة البلوكتشين والعملات المشفرة.

وسيتيح الحدث العالمي فرص تواصل جذابة وحلقات نقاش حول تطورات البلوكتشين وحالات الإنتاج الحالية.

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