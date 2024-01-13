جانب مظلم لفورة التحويلات المالية من أمريكا إلى المكسيك

خلال العام الماضي، أرسل المكسيكيون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية تحويلات مالية ضخمة تقدر بنحو 63.2 مليار دولار إلى بلادهم.

وقد أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بهذه الأخبار باعتبارها انتصاراً كبيراً، وقال في خطاب الأسبوع الماضي: ((هذا يعني أن ظروف المعيشة... تتحسن وأن الفقر يتقلص)). وتضاعفت التحويلات المالية تقريباً في عقد الرئيس اليساري الشعبوي من 34 مليار دولار في عام 2018.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فالمكسيكيون يرسلون أموالاً إلى بلدهم أكثر من أي دولة أخرى، باستثناء الهند، والتي يزيد عدد سكانها عشرة أضعاف المكسيك.

وأصبحت التحويلات المالية المكسيكية تعادل حالياً 20 % من كامل ميزانية الحكومة الفيدرالية.

كما أن المستثمرين أيضاً مسرورون. فقد ساعد تدفق التحويلات المالية في جعل البيزو المكسيكي واحداً من أقوى العملات في العالم النامي خلال الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى تحقيق عوائد كبيرة لأولئك الذين استثمروا أموالهم في البيزو وحصلوا على فائدة إضافية من فرق سعر الفائدة الكبير مع الولايات المتحدة.

لكننا إذا نظرنا إلى أرقام التحويلات المالية عن كثب، ستظهر بعض التشققات في الصورة الوردية للمكسيكيين الكادحين، الذين يساعدون أبناء وطنهم.

ووفقاً لمعهد سياسات الهجرة، فقد تضاعفت التحويلات المالية تقريباً في الوقت نفسه الذي شهد فيه العدد الإجمالي للمهاجرين المولودين في المكسيك والمقيمين في الولايات المتحدة، وهي الفئة الأكثر احتمالية لأن ترسل الأموال إلى بلادها، انخفاضاً طفيفاً، من 11.7 مليوناً في عام 2010 إلى 10.7 ملايين في 2020.

وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد معاملات التحويل المالي بأكثر من 50 % إلى 150 مليوناً، وارتفع إجمالي المبالغ المرسلة من 33.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 58.5 مليار دولار في عام 2022.

يبقى أن التوزيع الجغرافي للتحويلات المالية يثير بعض التساؤلات. فقد شهدت ولاية تشياباس، والتي عادة لم تكن ترسل الكثير من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، نمواً سريعاً في حصتها من التحويلات المالية، حيث ارتفعت من 2 % عام 2018 إلى 5.4 % في عام 2022.

وعند النظر بشكل أعمق، تبين أن بلدة أوخويلوس دي خاليسكو، وهي بلدة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة في ولاية خاليسكو، قد تلقت 38 مليون دولار من التحويلات المالية خلال الربع الثالث من 2023، ما يعادل 1.343 دولار شهرياً لكل أسرة، لكن رغم تدفق هذه الأموال، أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن 47 % من سكان هذه البلدة يعيشون تحت خط الفقر الرسمي.

وفي الواقع، كشفت دراسة أجرتها منظمة سيجنوس فيتاليس غير الحكومية في العام الماضي، أن هناك 227 بلدية في المكسيك كان عدد التحويلات فيها أكثر من واحدة شهرياً لكل أسرة في البلدة.

لذلك، ثمة تفسير آخر للنمو السريع في التحويلات المالية. فخلال الجائحة، تحولت عصابات المخدرات المزدهرة في المكسيك إلى إرسال الأموال إلى بلدها تحت ستار تحويلات مالية، نظراً لأن إغلاق الحدود حال دون اتباع الطريقة التقليدية في تهريب الأموال بالسيارات.

وجد المهربون أن الطريقة الجديدة مريحة وآمنة بما يكفي لمواصلة استخدامها بعد إعادة فتح الحدود، حيث يدفعون للمكسيكيين في وطنهم عمولة صغيرة مقابل اتباع التعليمات المرسلة إليهم عبر رسائل نصية، حول كيفية استلام الأموال المحولة إليهم، ثم أين يودعونها.

وتصادف أن خاليسكو وميتشواكان وغواناخواتو كانت هي الولايات الثلاث الأكبر التي تتلقى التحويلات المالية، وهي ثلاثتها تعتبر موطناً للعصابات القوية لتهريب المخدرات، بالإضافة إلى كونها مصدراً للمهاجرين.

وكما هو متوقع، قاوم الرئيس لوبيز أوبرادور بشدة فكرة أن أموال المخدرات قد تكون وراء نمو التحويلات المالية.

وبعد أن نشرت رويترز تحقيقاً مفصلاً حول هذه الظاهرة في أغسطس الماضي، أدان الرئيس الوكالة علناً ووصفها بأنها ((مزورة ومضللة)). وكان موقفه مماثلاً تجاه دراسة لمؤسسة ((سيجنوس فيتاليس))، التي قدرت أن 4.4 مليارات دولار من التحويلات المالية في المكسيك جاءت من أرباح المخدرات.

بالتأكيد، الكثير من أموال التحويلات تأتي من المكسيكيين الذين يعملون ويرسلون الأموال إلى عائلاتهم ومن المستحيل معرفة النسبة التي تمثلها أرباح تجار المخدرات من إجمالي التحويلات المالية.

لكن هذه المسألة مهمة لسببين، أولهما أنه كلما زادت الأموال غير المشروعة التي تعبر الحدود وتدخل المنظومة المالية، كلما اتسع نفوذ العصابات، والثاني أنه بزيادة هذه الأموال تزداد عرضة البيزو المكسيكي والحساب الجاري للبلاد لصدمة مفاجئة، سواء بسبب تطبيق القانون أو التحولات في تجارة المخدرات.

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