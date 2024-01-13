رغم كل شيء.. إليك أسباب تدفعك للتفاؤل في 2024

هل أنت متفائل إزاء 2024؟ تبدو إجابة المنتدى الاقتصادي العالمي ((لا))، كل عام، يطلب المنتدى الاقتصادي العالمي من 1500 شخص من ((مجتمعه))، الذي يتألف من نخبة قادة الأعمال والأكاديميين والساسة، الإشارة إلى المخاطر الرئيسية، ثم يُخضع الإجابات للنقاش مع ((مارش ماكلين)) و((مجموعة زيوريخ للتأمين)).

ومن شأن القراءة الأخيرة، الصادرة قبل الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس هذا الشهر، أن تدفع بوليانا ذاتها إلى النحيب (بوليانا شخصية خيالية تتميز بتفاؤل لا يمكن زعزعته والميل إلى العثور على الخير في كل شيء).

من الواضح أن المشاركين في دافوس يتشاركون في نظرة مستقبلية سلبية تجاه العالم على مدار العامين المقبلين، وتوقع أن يزداد الأمر سوءاً على مدار العقد المقبل، مع توقع 54 % منهم ((قدراً من عدم الاستقرار وخطراً معتدلاً بوقوع كوارث عالمية)) على المدى القريب، فيما تنبأت 30 % بحدوث اضطرابات شديدة.

وعلى المدى الطويل، ترى نسبة 91 % ((تزايد المخاطر بوقوع كوارث عالمية))، أو أسوأ، مع هيمنة المشكلات البيئية على قائمة العوامل المقلقة، جنباً إلى جنب مع النزاع الاجتماعي والحرب والتهديدات السيبرانية، و((التضليل)). حتى أن هذه القراءة قد تكون شديدة التفاؤل، بالنظر إلى أن هذا الاستطلاع تم في سبتمبر، أي قبل الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

حتى الآن، الأمر محبط للغاية. لكن هناك أمر غريب: فقد نشأت هذه الكآبة، التي تبدو أسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية في 2008، وسط اقتصاد عالمي ليس كارثياً إلى هذا الحد. على العكس من ذلك، تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو 2.9 % في 2024، أي أقل من السنوات السابقة، لكنه ليس كساداً.

يبدو إذن أن نخبة المنتدى الاقتصادي العالمي ــ مثل المستهلكين الأمريكيين ــ تعاني حالياً من انحياز نفسي عميق نحو التشاؤم.

أحد التفسيرات المحتملة هو أن قادة الأعمال غير مجهزين للتعامل مع المخاطر الحالية: فقد قام مدربوهم في إدارة الأعمال بتدريبهم على وضع نماذج للقضايا الاقتصادية، وليس تحليل مشاكل مثل الحرب، كما أن الأولويات تحتل مكانة منخفضة نسبياً في قائمة المخاوف. ثمّة عامل آخر.

فبينما اعتاد حضور دافوس افتراض أن التاريخ يسير نحو مزيد من العولمة ورأسمالية السوق الحرة والابتكار والديمقراطية، لكن هذه الافتراضات تقع فريسة للهجوم حالياً. يبدو العالم، بشكل غير عادي، شبيهاً بذلك الذي وصفه جون ماينارد كينز منذ قرن مضى في كتابه ((الآثار الاقتصادية للسلام))، فيبدو أن ((التقدم)) والتاريخ يسيران عكس الاتجاه.

وأخيراً، هناك انحياز في الاهتمام: فالأخبار السيئة تباع بشكل أفضل من الأخبار الجيدة، وعادة ما تسأل الدراسات الاستقصائية مثل استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي عن المخاطر السلبية، وليس الإيجابية.

وظهرت مبادرات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة لمواجهة هذا الأمر، لكنها لم تحقق سوى تأثير ضئيل في عصر يمكن أن تنتشر فيه الأخبار السيئة بشكل أسرع وتنتشر على نطاق أوسع من أي وقت مضى لذا أعتقد أنه يجب علينا جميعاً في بعض الأحيان أن نعكس سؤال المنتدى الاقتصادي العالمي ونسأل ما هي أهم 10 احتمالات إيجابية في الوقت الحالي، والأشياء التي قد تسير في الاتجاه الصحيح بدلاً من التي تسير على نحو خاطئ؟ وإليكم إجابتي على هذا التمرين الفكري.

أولاً، يحقق العلم إنجازات في الطاقة المتجددة، قد تؤدي إلى طفرة تغير من قواعد لعبة التكنولوجيا الخضراء، خاصة بالنظر إلى استثمار نحو 1.8 تريليون دولار في الطاقة الخضراء خلال 2023 وحده.

ثانياً، تتسارع خطى البحث في علوم الحياة، يعززها تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي هذا لاكتشافات طبية، مدعومة بالخبرة المتأتية من كوفيد19، التي علّمت العلماء التعاون العابر للحدود والمؤسسات على نطاق لم يُشاهد مسبقاً.

ثالثاً، مع توقع أن يكون لدى العالم 18 مليار هاتف محمول عام 2025، أصبح الآن بمقدور الملايين من الناس الوصول إلى المعلومات لأول مرة.

ورابعاً، يؤدي القلق، المُبرر، بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى إثارة نقاش متأخر حول الأطر التنظيمية. وهناك تطور لم يحظ بالقدر الكافي من الانتباه كما ينبغي، وهو دعم كل من الولايات المتحدة والصين لمبادرة مشتركة للأمم المتحدة في هذا الصدد.

خامساً، يمكن للمصارف المركزية مواصلة تشديدها الكمي دون التسبب في أزمة مالية شاملة هذا العام. كان تأثير التيسير الكمي أفضل مما توقعه الكثيرون، وأنا من بينهم، وكانت صدمات، مثل انهيار مصرف ((سيليكون فالي))، قصيرة الأمد.

وسادساً، على الرغم من أن مستويات الديون مثيرة للقلق، فإن هذا لم يتسبب في إشعال شرارة أزمة ديون سيادية في العالم المتقدم (حتى الآن)، وقد لا يحدث ذلك في الأمد القريب إلى المتوسط.

سابعاً، قد يواصل التضخم انخفاضه، مع انحسار صدمات سلاسل التوريد، أو إذا أردنا مزيداً من الدقة، تتكيف الشركات مع عالم تحتاج فيه لإدارة السلاسل على نحو أفضل.

ثامناً، قد تدفع المخاوف بشأن الديمقراطية الناخبين الذين كانوا راضين عن أنفسهم في السابق إلى النضال من أجل الحفاظ على القيم الليبرالية. وتُظهِر بولندا أن الانزلاق إلى الاستبداد ليس أمراً حتمياً.

تاسعاً، قد تدفع المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية للحمائية بكين وواشنطن إلى تعزيز العلاقات التجارية. نعم، تراجعت مستويات التجارة العالمية في العام الماضي. لكنها تظل قريبة من مستويات قياسية، حتى بين الولايات المتحدة والصين.

عاشراً، وأخيراً، لن يدوم الطغاة الذين يعيثون فساداً إلى الأبد.

هل هذه القائمة غير واقعية؟ أنا صحافية، مُدربة على أن أكون منتقدة، والمخاطر التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي حقيقية. ولكن سواء أكان الأمر يتعلق ببوليانا أم لا، فأنا أود أن أناشده أن يضيف قسم ((المخاطر الإيجابية)) إلى المسح الذي يجريه العام المقبل. قد لا يحتل هذا الأمر عناوين الأخبار، لكن قد يجده المستثمرون أكثر إثارة للاهتمام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز