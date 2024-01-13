استمرار منع تحليق «بوينغ ماكس» في أمريكا

أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران المدني الإبقاء على منع تحليق جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى تقدم الشركة المصنعة مزيداً من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة ((آلاسكا إيرلاينز)) الأمريكية بعد الإقلاع.

وقالت الوكالة في بيان ((من أجل سلامة الركاب الأمريكيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها)).

وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأمريكية للطيران ((نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأمريكيين ولن تحلق طائرة بوينغ 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماماً من أنها آمنة)).

ومن جهة أخرى قال متحدث باسم شركة خطوط طيران أول نيبون اليابانية إن رحلة داخلية عادت أدراجها إلى مطار المغادرة أمس السبت بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة قيادة الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 أثناء تحليقها في الجو.وأكد عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.

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