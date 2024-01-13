شركات العملات المشفرة الهندية تتدفق على دبي

واصلت شركات العملات المشفرة الهندية التدفق على دبي لتحقيق النمو بفضل البيئة المحفزة والتشريعات والنظم الداعمة فيما تجاوز عدد الشركات الهندية المسجلة لدى غرفة دبي 90 ألف شركة بحسب ((ساوث تشينا مورنينج بوست)).

ووفقاً لاستطلاع ((آر بي آي)) للتحويلات المالية لعام 2022، يستحوذ المغتربون من الهند في دولة الإمارات، على 18 % من تدفق التحويلات العالمية إلى الهند البالغ 90 مليار دولار.

وتمتد العلاقات المالية بين البلدين إلى ما هو أبعد من التحويلات المالية، لتشمل الآن عالم الـ ((ويب 3))، وهو نسخة متطورة من الإنترنت تعتمد على تقنية ((بلوكتشين)).

وارتفعت التجارة بين الإمارات والهند إلى نحو 85 ملياراً العام الماضي، ويستكشف كلا البلدين إمكانية التشغيل البيني بين مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) .

ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين إلى 100 مليار دولار بحلول 2027.

وأضاف ((ساوث تشينا مورنينج بوست)) إن دبي شهدت تسجيل أكثر من 90 ألف شركة هندية لدى غرف دبي حتى سبتمبر الماضي، في حين شهد أكبر حدث تكنولوجي في المدينة، جيتكس، أكثر من 300 شركة هندية ناشئة، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات عن عام 2022.

النظام البيئي

تصدرت الهند مؤشر ((تشيناليسيس)) العالمي لاعتماد العملات المشفرة في عام 2023، وهي الآن ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم المعاملات. لكن الصناعة المحلية عانت بسبب القواعد الضريبية الصارمة التي فرضتها الحكومة، ما دفع اللاعبين المحليين إلى البحث عن واحة النظام البيئي للعملات المشفرة في العالم، وهي دبي.

((ويفضل الكثير من مؤسسي تطبيقات ((ويب 3)) دبي كمركز لهم، لأن دبي لديها الوضوح واليقين حول اللوائح والدعم المجتمعي الأكبر.

فعندما تقوم بتأسيس مشروع تجاري، يشعر المستثمرون براحة أكبر في ولاية قضائية لا توجد فيها مفاجآت في اللحظة الأخيرة، حسب ما قال سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الهندية CoinDCX))، مضيفاً ((لقد بدأت أرى هذا الاتجاه على أرض الواقع)).

وقال غوبتا ((لقد شهدنا انخفاضاً في الحجم بأكثر من 90 %، وهذا تراجع كبير وحاد)).

وأردف قائلاً: ((لا تزال الهند في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر باعتماد العملات المشفرة على المستوى الشعبي، ولكن الكثير من هذا النشاط يحدث على قنوات بديلة بسبب معدلات الضرائب المرتفعة)).

وقدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان العام الماضي ضريبة بنسبة 30 % إضافة إلى رسوم إضافية مطبقة وضريبة بنسبة 4 % على أرباح تداول العملات المشفرة وجلب هذا العام المزيد من الأخبار السيئة للمتداولين الهنود مع فرض ضريبة بنسبة 1 % مخصومة من المصدر (TDS) على معاملات العملات المشفرة التي تزيد قيمتها على 10000 روبية.

قد يؤدي عدم دفعها إلى عقوبة تعادل المبلغ غير المدفوع، وفائدة بنسبة 15 % على الدفعات المتأخرة، وحتى عقوبة السجن.

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