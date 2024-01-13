مطار دبي يستحوذ على 80 % من خطوط الطيران الأكثر ازدحاماً إقليمياً

رسخ مطار دبي الدولي صدارته على مستوى أكثر خطوط الطيران نشاطاً في المنطقة خلال ديسمبر الماضي مع استحواذه على 80 % من أكثر الخطوط ازدحاماً.

حيث تنطلق 8 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً من مطار دبي أو تتجه إليه، في حين استحوذ المطار على نحو 60% من أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال عام 2023.

وجاء نشاط الحركة عبر مطار دبي الدولي بدعم توسع الناقلات الوطنية وانتعاش التدفقات السياحية ونشاط سياحة المعارض والمؤتمرات.

كما ساعد قيام الناقلات الوطنية ((طيران الإمارات)) و((فلاي دبي)) باستهداف وجهات جديدة وزيادة أعداد الرحلات والطائرات على الوجهات الحالية في زيادة تدفقات السائحين وإنعاش الحركة عبر المسارات المختلفة عبر دبي.

وبحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، احتل مسار القاهرة - جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال ديسمبر بنحو 399.3 ألف مقعد.

دبي - الرياض

وجاء مسار دبي - الرياض في المرتبة الثانية إقليمياً بنحو 374.2 ألف مقعد، تلاه مسار دبي - لندن هيثرو في المركز الثالث بإجمالي 283.7 ألف مقعد.

وتبوأ مسار دبي – جدة المركز الرابع إقليمياً مع 271.1 ألف مقعد، يليه مسار مومباي - دبي بإجمالي 241.1 ألف مقعد، ثم مسار القاهرة - الرياض مع إجمالي 224.9 ألف مقعد.

وفي المرتبة التالية جاء مسار دبي - الكويت واحتل المركز السابع بنحو 218 ألف مقعد، ثم مسار دلهي - دبي مع 207.8 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار المنامة - دبي بـ 183.3 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول بنحو 173.4 ألف مقعد.

صدارة عالمية

وكشفت بيانات ((أو إيه جي)) أن مطار دبي الدولي احتفظ بموقعه أكبر مطار دولي من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة، خلال العام 2023، فيما ارتفع 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات إلى المركز الثاني عالمياً، من حيث السعة المقعدية الإجمالية التي تشمل المحلية والدولية.

وأظهرت البيانات أن المطار سجل 56.5 مليون مقعد مجدول للرحلات الدولية، عام 2023، بنمو 25 %، مقارنة مع السعة المقعدية الدولية المجدولة، عام 2022، والتي بلغت في ذلك الوقت 45.3 مليون مقعد.

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