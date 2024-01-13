35 سنة خلف القضبان تجعل من أمريكي مليونيراً

أصبح أمريكي مليونيراً بسبب 35 سنة قضاها خلف القضبان.

ووافقت ولاية ميشيغان على دفع تعويض إلى لويس رايت قدره 1.75 مليون دولار، بعدما تبين أنه قضى تلك المدة الطويلة في السجن ظلماً، حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأُطلق سراح رايت في نوفمبر الماضي، وأكدت السلطات أن اختبارات الحمض النووي استبعدت ضلوعه في جريمة اعتداء جنسي أدين بها خطأً سنة 1988.

وقال لويس إنه من المحتمل أن يشتري منزلاً وسيارة لأخته ببعض الأموال التي حصل عليها.

وأكد وولف مولر، محامي رايت، أنه «لا شيء يمكن أن يعوّض 35 عاماً قضاها في سجن ميشيغان عن شيء لم يفعله»، واصفاً التعويض الذي جناه بأنه خطوة أولى نحو استعادة حياة لويس الذي يبلغ من العمر 65 عاماً.

كانت الشرطة الأمريكية، التي حققت في الاعتداء، قد وجَّهت إليه الاتهام عندما قال ضابط خارج الخدمة إنه شاهده في مسرح الجريمة، ولم يطعن رايت، آنذاك، في التهم الموجهة إليه، فحُكم عليه بالسجن.

لكنَّ مولر رفع دعوى قضائية ضد الشرطة للحصول على أكثر من 100 مليون دولار، موضحاً أن حقوق رايت قد انتُهكت أثناء التحقيق عام 1988.