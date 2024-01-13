بحكم قضائي.. حزب عمران خان يخسر «مضرب الكريكيت»

خسر حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أمس، معركة أساسية في المحكمة العليا في البلاد، للاحتفاظ برمزه الانتخابي، وهو مضرب الكريكيت، في انتخابات الشهر المقبل.

وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة، انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.

ولطالما استخدم حزب «حركة إنصاف» المنتمي إليه نجم الكريكيت الدولي السابق مضرب الكريكيت رمزاً انتخابياً لتمكين الناخبين من الاقتراع له في بلد يبلغ فيه معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 58% فقط، وفق بيانات البنك الدولي.

وقال مايكل كوغلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون، ومقره واشنطن، إن «الحكم يلحق واحدة من أكبر النكسات الانتخابية حتى الآن لحزب يرجّح أنه حالياً الأكثر شعبية في البلاد».

وتابع: «في بلد ترتفع فيه معدلات الأمية، سيكافح كثر لمعرفة لمن يصوتون بدون رمز المضرب»، في إشارة إلى مضرب الكريكيت، محذراً من «جهد ممنهج» تبذله المنظومة السياسية لتهميش «حركة إنصاف».

ومنعت لجنة الانتخابات الحركة من استخدام الرمز في ديسمبر، بعد أن قضت بأن الانتخابات الداخلية للحزب التي أمرت بها لم تجر وفق قانون الانتخابات، ما أدى إلى طعون قانونية متعددة انتهى بها المطاف في المحكمة العليا هذا الأسبوع.

وأيد رئيس المحكمة العليا الباكستانية القاضي فائز عيسى الحظر في حكم بثه التلفزيون. وقال إن لجنة الانتخابات الباكستانية دعت حركة إنصاف لأول مرة إلى إجراء انتخابات عام 2021 عندما كانت الحزب الحاكم، مضيفاً: «لذلك، لا يمكن القول إن لجنة الانتخابات تستهدف حركة إنصاف».

ووصف المتحدث باسم الحزب زلفي بخاري القرار القضائي بأنه «يوم حزين للديمقراطية». وبات يتعين على مرشحي حركة إنصاف اختيار رموز فردية.

وصعد نجم خان على الساحة السياسية في باكستان، الشغوفة بلعبة الكريكيت، بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز على إنجلترا في نهائي كأس العالم 1992، وقد استخدم هذا الانتصار لإطلاق أعماله الخيرية التي أفسحت المجال له بعد ذلك لخوض معترك السياسة.

وواجه خان سيلا من الشكاوى القضائية منذ أن أطيح من الحكم في أبريل 2022 على أثر خلافه مع كبار الضباط العسكريين في البلاد، وهو لا يزال محتجزاً بسبب عدد كبير من الاتهامات الموجّهة إليه.

وقد منع خان من الترشح للمنصب بعد إدانته بالكسب غير المشروع، رغم إلغاء الحكم الصادر بحقه في وقت لاحق.

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