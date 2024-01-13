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«الضرائب المصرية» تطالب عادل إمام بـ6 ملايين جنيه

1/13/2024 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف خالد الأشوح، محامي الفنان المصري الكبير عادل إمام، تفاصيل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية «الزعيم» بتسديد 6 ملايين جنيه (194 ألف دولار أمريكي).

وأوضح الأشوح، أمس، في تصريحات نشرها موقع «المصري اليوم» الإخباري، أن الموضوع خاص بقانون ضريبة القيمة المضافة، وليست الضريبة العامة أو ضريبة الربح.

وأكد أن موكله حريص على سداد ضريبة الأرباح، مشيراً إلى أنه يقدم إقراره الضريبي بشكل منتظم ويسدد ضرائبه باستمرار.

ولفت إلى أن الخلاف على ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأعمال الزعيم الفنية «عفاريت عدلي علام»، و«عوالم خفية» و«فلانتينو»، خلال سنوات (2017 و2018 و2019).

ورغم أن عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية، لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه الأشوح بأن المسلسلات المشار إليها جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن هناك بروتوكولاً موقعاً بين وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، ونقابة المهن التمثيلية، يعفي الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.

وتنظر المحكمة المختصة الطعن المقدم من عادل إمام ضد مصلحة الضرائب في 28 من شهر يناير الحالي.

وفي سياق آخر، طمأن محامي «الزعيم» الجمهور على صحة عادل إمام، قائلاً: «الحمد لله كويس، وكله تمام».

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