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جون كيري يعلن اعتزامه ترك منصبه في إدارة بايدن

1/13/2024 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أمس، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، موضحاً أنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

وقال متحدث باسم كيري إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق أمس، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد هذا النبأ أمس، وذكر أن كيري (80 عاماً) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء، مشيراً إلى أنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

وأدى كيري دوراً كبيراً في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

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