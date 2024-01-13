جون كيري يعلن اعتزامه ترك منصبه في إدارة بايدن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أمس، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، موضحاً أنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.
وقال متحدث باسم كيري إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق أمس، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.
وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد هذا النبأ أمس، وذكر أن كيري (80 عاماً) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء، مشيراً إلى أنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.
وأدى كيري دوراً كبيراً في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
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