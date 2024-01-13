برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيسه الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أخفق البرلمان العراقي، بعد منتصف ليل السبت /الأحد، في حسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد جلسة مسائية استمرت عدة ساعات.
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان العراقي خاض، مساء أمس، جولة أولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحضور 314 نائباً من أصل 329 من نواب البرلمان، حيث تنافس على المنصب 6 مرشحين، حقق اثنان منهم، وهما النائب شعلان الكريم وسالم العيساوي، أعلى الأصوات.
وأوضحت مصادر في البرلمان العراقي أن نواب البرلمان لم يتمكنوا من إتمام عقد جولة تصويت ثانية لحسم التنافس بين الفائزين الاثنين، بعد أن دخلت جميع الكتل في البرلمان في اجتماعات ثنائية لبلورة موقف موحد بشأن استكمال المضي بعملية التصويت هذه الليلة من عدمها.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
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