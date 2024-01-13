برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيسه الجديد

أخفق البرلمان العراقي، بعد منتصف ليل السبت /الأحد، في حسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد جلسة مسائية استمرت عدة ساعات.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان العراقي خاض، مساء أمس، جولة أولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحضور 314 نائباً من أصل 329 من نواب البرلمان، حيث تنافس على المنصب 6 مرشحين، حقق اثنان منهم، وهما النائب شعلان الكريم وسالم العيساوي، أعلى الأصوات.

وأوضحت مصادر في البرلمان العراقي أن نواب البرلمان لم يتمكنوا من إتمام عقد جولة تصويت ثانية لحسم التنافس بين الفائزين الاثنين، بعد أن دخلت جميع الكتل في البرلمان في اجتماعات ثنائية لبلورة موقف موحد بشأن استكمال المضي بعملية التصويت هذه الليلة من عدمها.

وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

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