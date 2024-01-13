اليابان ترفع مستوى التحذير بعد نشاط بركاني في جزيرة سوانوز

ثار بركان في جزيرة بجنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفقاً لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مطالبةً المتسلقين وغيرهم باتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن البركان ثار الساعة 12:22 صباح اليوم (1522 السبت بتوقيت غرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

وفي أعقاب ثوران البركان، رفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبةً بعدم الاقتراب من فوهة البركان.

وحذرت الوكالة من احتمال قذف البركان صخوراً كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها نحو كيلومترين من فوهته.

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