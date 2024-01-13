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زعماء الكونغرس الأمريكي يتفقون على مشروع قانون للتمويل المؤقت

1/13/2024 8:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتفق زعماء الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين يبدأ أواخر الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المشروع جاء بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى «القرار المستمر» الذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.

وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.

وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الاتحادية بما في ذلك وزارة النقل، بينما تواجه وكالات أخرى، مثل وزارة الدفاع، موعداً نهائيا في الثاني من فبراير.

وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية، ولكن إذا لم يتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الاتحادية في الإغلاق.

ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بكامله ولكي يسن الكونغرس التشريع.

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