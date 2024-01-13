زعماء الكونغرس الأمريكي يتفقون على مشروع قانون للتمويل المؤقت

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتفق زعماء الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين يبدأ أواخر الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المشروع جاء بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى «القرار المستمر» الذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.
وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الاتحادية بما في ذلك وزارة النقل، بينما تواجه وكالات أخرى، مثل وزارة الدفاع، موعداً نهائيا في الثاني من فبراير.
وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية، ولكن إذا لم يتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الاتحادية في الإغلاق.
ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بكامله ولكي يسن الكونغرس التشريع.
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