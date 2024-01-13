مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في فنلندا

مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في فنلندا
التاريخ
1/13/2024 8:00:16 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خرجت مظاهرة حاشدة مساء السبت أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الفنلندية هلسنكي تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية.
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