شهداء في قصف إسرائيلي على رفح

شهداء في قصف إسرائيلي على رفح
التاريخ
1/13/2024 8:00:15 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف في وقت مبكر اليوم الأحد منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة مما أسفر عن شهداء.
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