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حوارية حول التمكين السياسي للمرأة

1/13/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت التمكين السياسي للمرأة، تحدثت خلالها ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح.


وأكدت أبو دلبوح، خلال الحوارية التي جرت بحضور عميد الكلية الدكتور محمد العندلي واكاديميين وطلبة، أهمية ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي عملت على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات .

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